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Рішення про надання Томосу українській православній церкві все більше схвалюється в світі – Президент

Рішення про надання Томосу українській православній церкві все більше схвалюється в світі – Президент

Президент Петро Порошенко розповів про результати зустрічей під час робочого візиту до Фінляндії.

«Дуже цікава зустріч була з Предстоятелем Фінської православної церкви митрополитом Левом, який висловив повну підтримку процесу створення автокефальної церкви. І ви бачите, що процес підтримки рішення Вселенського Патріарха про надання Україні Томосу про автокефалію, про надання грамоти про створення нарешті незалежної української церкви від Москви має зараз ширитись і має все більше і більше схвалення в різних куточках світу», - розповів Глава держави.

Президент також нагадав про зустріч з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та подякував фінській стороні за гостинність та підтримку: «Вона зараз нам дуже потрібна».

Источник: president.gov.ua

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