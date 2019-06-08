Рішення у справі про «скіфське золото» буде 16 липня – суд в Амстердамі

Апеляційний суд Амстердама повідомив, що винесе рішення у справі про «скіфське золото» не 11 червня, як очікувалося, а 16 липня.

«Рішення буде лише в письмовому вигляді, відкритого засідання засідання не буде», – вказали у прес-службі суду.

Повідомляється, що рішення оприлюднять разом із прес-релізом на сайті Rechtspraak.nl о 11-й за місцевим часом.

У березні Апеляційний суд Амстердама назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота».

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.

Источник: radiosvoboda.org

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