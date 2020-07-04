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Рівень довіри до податкової міліції складає лише 20,6% - Сергій Солодченко

Рівень довіри до податкової міліції складає лише 20,6% - Сергій Солодченко

Державна фіскальна служба України провела власне опитування думки українців щодо рівня довіри до податкової міліції. Воно показало, що повністю довіряють і підтримують податкових міліціонерів лише 20,6% респондентів.

Як розповів в.о. Голови ДФС України Сергій Солодченко, не довіряють податковій міліції понад 60% опитаних. «ДФС вперше запитала у суспільства, чи дійсно податковій міліції не довіряє більшість українців. І хоч у дослідженні взяла участь невелика кількість людей, треба визнати, що його результати є доволі невтішними, проте показовими», – зазначив Сергій Солодченко.

Загалом, в опитуванні ДФС взяли участь понад 290 респондентів з більшості регіонів України. При тому переважна більшість опитаних припадає на жителів Києва (26,8% респондентів), Київської (11,3%) та Одеської (9,3%) областей. Майже половина респондентів – це фізичні особи.

61 % опитаних на запитання, коли вони востаннє зіштовхувались з неправомірними діями співробітників податкової міліції, вказали період до 2018 року. І лише у 18% – травень-червень поточного року.

Щонайменше 78% опитаних мали досвід взаємодії з податковою міліцією та в майже 57% випадках він був негативним. 38% респондентів назвали причиною взаємодії з податківцями - розслідування правопорушення відносно партнерів. Найбільше незадоволення у спілкування зі співробітниками податкової міліції у респондентів викликає «упереджене ставлення» (45%), ще у 39% - «некомпетентність».

Опитування думки громадян та бізнесу показало, що вони переважно не вірять у зміну філософії роботи податкової міліції. На це вказали майже 55 % опитаних.

«Необхідно розмежувати два найбільш показових моменти, які нам дало дослідження. Рівень недовіри через негативний досвід у зв’язку з неправомірними діями податкової міліції, який мав місце у минулому, – і на це ми не можемо вплинути. Та рівень упередженого ставлення до платників податків й некомпетентність працівників податкової міліції – з цим можна і необхідно боротись”, – вважає керівник ДФС.

Він повідомив, що ДФС наразі розпочала діалог зі Службою внутрішніх доходів Сполучених Штатів Америки щодо можливості підвищення рівня підготовки українських спеціалістів з розслідувань економічних правопорушень, а також запозичення досвіду для зростання фахового рівня податкової міліції. Серед можливих форматів: тренінги, дистанційне навчання тощо.

Сергій Солодченко також вважає, що в стратегічному аспекті недовіру суспільства до податкової міліції можна виправити лише інституційними змінами, тобто адаптацією існуючої служби до норм та правил, за якими в подальшому працюватиме єдиний орган з протидії економічним злочинам.

Источник: sfs.gov.ua

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Темы: дфс, Украина

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