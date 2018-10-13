Рівень виживання на Московії виявився на рівні Афганістану та Ємену, - дослідження

Рівень виживання дорослих на Московії, за даними Світового банку, становить 78%

Про це йдеться у дослідженні проекту Світового банку The Human Capital.

Крітерій враховує кількість 15-річних підлітків, які мають шанси дожити до 60 років за чинних умов у країні.

"Цей статистичний показник є непрямим індикатором, що характеризує діапазон летальних і нелетальних результатів, з якими може зіткнутися дитина, яка народилася сьогодні, у дорослому віці при наявних умовах", - пояснює Світовий банк.

На одному рівні з РФ виявилися Афганістан і Ємен (найнебезпечнішою країною Аравійського півострова), у яких точаться бойові дії проти ісламістів, африканський Судан і Папуа-Нова Гвінея. За цим показником Росія посіла 122-е місце зі 157 країн.

Кращі, ніж у Росії, показники виявилися в України (81%), Казахстану (80%), Індії (83%), Ефіопії (79%), Кенії (79%) Монголія (79%), усі країни Південної Америки (за винятком Болівії, Венесуели та Сурінаму про які у Світового банку немає даних).

Найкращі результати (95%) - у Швейцарії, Ісландії, Італії, Швеції, Мальти, Сінгапура, Ірландіїї, Ізраїля, Гонконга, Кіпра, Австралії.

Источник: newsua.one

Новости портала «Весь Харьков»