Рубрика: «Выбрасываем пессимизм на свалку» (29/12/2017-05/01/2018)

1. The Financial Times признала Украину лидером в улучшении делового климата.

Украина заняла первое место в рейтинге улучшения делового климата по версии Financial Times.

2. Омелян пообещал сообщить хорошую новость о Ryanair.

Омелян анонсировал выход Ryanair на украинский рынок.

3. "Искандеры" перестанут не только смеяться, но и улыбаться. И грянул «Гром»: Украина провела испытания нового ракетного комплекса «Гром-2».

Украина опубликовала видео испытаний нового оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». Днем ранее президент Украины Петр Порошенко отметил, что вооруженные силы страны стали одной из самых эффективных армий в Европе.

Национальный промышленный портал Украины опубликовал видео испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

«Гром-2» — оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разрабатываемый конструкторским бюро «Южное» из города Днепр.

Характеристики ракеты позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели в зависимости от установленной боевой и системы наведения.

4. В Украине разработали новый реактивный гранатомет.

5. Полторак подвел итоги 2017 года для армии.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины в прошлом году улучшили свое тактическое положение в зоне АТО.

6. В Украине финансирование Минобороны увеличат на 26%, на ВСУ из госбюджета выделят 59,8 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 86,6 млрд грн Министерству обороны, что почти на 26% больше, чем в 2017 году, и 59,8 млрд грн - на Вооруженные силы и подготовку войск.

7. Рада выделила на вооружение почти 16,5 млрд грн.

В 2018 году ВРУ выделила на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования 16,4 млрд гривен.

8. Украина расширяет промкооперацию в области ракетного двигателестроения со странами Юго-Восточной Азии.

9. "Укроборонпром": ГОЗ-2017 выполнен на 100%, в общем объеме поставок доля нового вооружения составила 56%.

"Укроборонпром" за год передал армии 3,7 тысячи образцов вооружения.

10. На борьбу с российской пропагандой дадут на 200% больше.

Госбюджет на 2018 год предусматривает увеличение финансирования Министерства информационной политики на 229,3% до 862,1 млн грн.

На производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансирование системы государственного инфомовлення Украины предусмотрено 483,2 млн грн.

11. Украина потратит на поддержку семей заложников и пленных 100 млн грн. Финансирование увеличено на 405%.

В 2018 году Украина выделит в 5 раз больше денег на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, чем годом ранее. Так, в госбюджете на 2018 год предусмотрено 96,7 млн гривен на защиту прав лиц, лишенных свободы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыму, а также поддержку указанных лиц и членов их семей.

В целом финансирование Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) выросло на 405% до 227,9 млн гривен.

12. Порошенко: Лечением освобожденных из плена займутся лучшие специалисты.

Лечением раненых бойцов, освобожденных из плена боевиков ОРДЛО, будут заниматься лучшие специалисты.

13. Госбюджет-2018 выделил свыше 1,7 млрд грн на жилье для военнослужащих.

Финансирование строительства и приобретения жилья для военнослужащих и служащих правоохранительных органов из госбюджета в 2018 году составит более 1,72 млрд грн, из которых больше всего выделено на жилье военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 857,6 млн грн, тогда как в 2017 году ВСУ полагалось на эти цели 751,02 млн грн.

14. Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования НАБУ на 11%, НАПК – 13%, Нацагентства по возврату активов – в 5 раз.

15. Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Госпогранслужбы на 18%.

16. Канада готова работать над "дорожной картой" безвиза для Украины.

"Министр иммиграции Ахмед Хусен заверил нас, что готов разработать дорожную карту безвиза. Эта дискуссия уже ведется", – заявил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

17. Порошенко: достижениями и позитивными изменениями Украине в 2017 году стали безвизовый режим с ЕС, реформы - медицинская, образовательная и пенсионная, а также масштабные ремонты дорог.

18. Безвиз и освобождение пленников: Климкин озвучил главные достижения 2017.

19. Порошенко пообещал в 2018 году экономический подъем.

20. Кипрский суд заморозил $820 млн Ахметова.

21. Саакашвили проиграл суд по иску к ГМС. Суд отказал Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

Окружной административный суд Киева полностью отказал Михеилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

22. СБУ в Киеве нашла пророссийского экс-министра оккупированного Крыма.

СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. "Республики Крым" Петра Михальчевского и проводит обыск в месте его проживания.

23. В 2017 году разоблачили более 300 боевиков - полиция Донецкой области.

В полиции Донецкой области рассказали, что в прошлом году разоблачили более 300 боевиков.

24. Кличко заявил, что такие люди, как Довгий, должны нести ответственность за свои незаконные действия.

25. Украинские моряки, которые "застряли" в порту Сирии, возвращаются домой – МИД.

26. Под Новый год украинские моряки обстреляли контрабандистов наркотиков.

31 декабря Военно-морские силы ВСУ во взаимодействии с контрразведкой СБУ и пограничниками пресекли попытку контрабанды морем.

27. Экспорт украинских товаров вырос на $6,7 млрд.

По итогам 10 месяцев 2017 года экспорт товаров составил $35,2 млрд и увеличился на $6,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

28. Экспорт товаров из Украины вырос на 21%: топ-10 крупнейших покупателей (инфографика).

29. Украина в 2017 хорошо заработала на экспорте черных металлов.

Металлурги нарастили валютную выручку от экспорта черных металлов на целых 20%, а еще хорошо торговали металлоизделиями.

30. Госбюджет-2017 перевыполнен по доходам на 21 млрд гривень.

Госбюджет Украины в 2017 году получил 792,9 млрд грн доходов, что на 2,7% выше годовой бюджетной росписи.

Перевыполнение – 21,1 млрд грн.

По сравнению с 2016 годом доходы госбюджета в 2017 году выросли на 28,7%, или на 176,6 млрд грн. По сравнению с 2016 годом объем расходов в 2017 году вырос на 22,1%. Доходы местных бюджетов в прошлом году выросли на треть.

«Приоритетными для государства расходами в 2017 году были: соцрасходы, расходы на оборону и безопасность, расходы на обслуживание государственного долга. Все приоритетные направления были профинансированы в 2017 году в полном объеме в соответствии с росписью», - отметило министерство.

31. Сводный бюджет Украины получил на 27% больше фискальных поступлений в 2017 году. Поступления в сводный бюджет за год выросли до более 840 млрд грн.

Фискальные поступления в сводный бюджет Украины в 2017 году составили 841,1 млрд грн, что на 177 млрд грн, или 26,7% превышает показатели за 2016 год.

32. Сбор в общий фонд госбюджета в 2017 году составил почти 753 млрд гривен, - ГФС.

33. Сводный бюджет Украины вышел в плюс на 34 миллиарда против дефицита годом ранее.

34. Профицит платежного баланса Украины в ноябре увеличился в 3,2 раза к октябрю.

Платежный баланс Украины в ноябре 2017 года сведен с профицитом $491 млн, что в 3,2 раза больше, чем в октябре 2017 года ($155 млн).

35. Дефицит госбюджета-2017 оказался в 1,8 раз меньше плана.

Дефицит госбюджета сократился более в 1,8 раза.

36. Новый рекорд: назвали размер средней зарплаты.

По итогам декабря 2017 года средняя зарплата украинца составляет 8750 грн.

"Размер средней зарплаты после вычета всех налогов составил 7131 гривны. Средняя зарплата, которая включает отпускные, больничные, "13-ю зарплату", премии, бонусы установила новый рекорд - 8750 гривен", - написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

37. Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2017 года составила 7479 гривен, что на 38,3% выше показателя ноября 2016 года.

Госстат : сбережения украинцев растут: сбережения украинцев выросли на 3 млрд грн.

В III квартале 2017 года доходы населения составили 642,1 млрд грн, расходы – 639,1 млрд грн, сбережения украинцев возросли на 3 млрд грн.

38. Украина за 3-5 лет может достичь нового уровня развития - Гройсман.

39. Гройсман ожидает, что введенные налоговые новации будут содействовать развитию и технологическому обновлению производства в Украине.

40. МВД в госбюджете-2018 получит 1,3 млрд грн на авиасистему безопасности и вертолеты.

41. Аваков анонсировал создание в 2018 году вертолетной службы спасения.

В 2018 году министр внутренних дел Арсен Аваков намерен создать в Украине вертолетную службу спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

42. Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с ОПЕК о защите инвестиций.

43. Украина в 2017 году увеличила собственную добычу газа до 20,8 млрд куб. м Это на 4,5% больше результатов 2016 года.

Собственная добыча природного газа в Украине в 2017 году составила 20,8 млрд куб. м, что на 4,5% больше результатов 2016 года.

"Добыча газа в 2017г. выросла на 4,2% - 838,2 млн куб. м - по сравнению с минувшим годом, составив 20,8 млрд куб. м", - отметил представитель компании "Укртрансгаз".

44. Предприятия "Нафтогаза Украины" в 2017 г. уплатили в госбюджет 106 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2017 году по состоянию на конец декабря уплатили в госбюджет 106 млрд грн налогов и дивидендов, что в 1,5 раза больше бюджетных платежей за 2016 год.

45. "Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил транзит газа на 13,1% и нарастил добычу на 4,8%.

46. "Укргазвыдобування" объявило тендер на бурение еще 42 скважин.

47. Укргаздобыча побила 24-летний рекорд по добыче газа.

48. Транзит газа через украинскую ГТС в 2017 стал рекордным за 8 лет.

49. Украина вошла в 2018 год с крупнейшими за пять лет запасами газа.

50. Минэнерго объявило конкурс на должность независимых членов набсовета "Укрэнерго".

51. Украина увеличила экспорт электроэнергии на 35%.

Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4 млрд 707,6 млн кВт-ч.

52. Минэнергоугля прогнозирует рост экспорта электроэнергии в 2018г на 15-20%.

53. Земельный мораторий мешает развитию бизнеса, - Косюк.

54. НБУ перечислит в госбюджет-2018 более 50 млрд грн.

Нацбанк в 2018 году должен перечислить в госбюджет 50,5 млрд гривен.

55. Госказначейство возместило налогоплательщикам НДС на 120 млрд грн.

56. В Кабмине анонсировали накопительную пенсионную систему с 1 января 2019г.

На сегодня законодательство для трехуровневой пенсионной системы сформировано.

57. На финансирование науки в 2018 году предусмотрели 6 млрд. Финансирование науки в Украине выросло более чем на 30%.

В 2018 г финансирование науки в Украине увеличено более чем на 30% - с 4,7 млрд грн в 2017 г до 6,1 млрд грн

58. Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Минобразования на 12% и выделение 3 млрд грн на академстипендии.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 95,5 млрд грн Министерству образования и науки, что на 11,8% больше чем в 2017 году, и 3,165 млрд грн на выплату академических стипендий.

59. Порошенко назначил государственные стипендии выдающимся медикам.

60. Крупнейший портовый оператор мира выходит на украинский рынок.

В январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, начала работать в Украине.

P&O Maritime будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный".

"P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital".

Договор о приобретении контроля и управления был подписан в ноябре 2017 года, после визита президента Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в ОЭА.

Покупка бизнеса в Украине таким гигантом, как P&O Maritime – крупнейшая exit-сделка в стране за последние несколько лет.

"Это отличное начало года для всего инвестрынка Украины, и рынка private-equity в особенности", – заявил партнер SD Capital.

P&O Maritime – глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году.

Компания предоставляет различные портовые сервисы во всем мире, располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году P&O Maritime была приобретена DP World Group.

DP World Group – один из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании находится в ОАЭ.

Компания оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.

Инвесткомпания SD Capital создана в 2016 году А. Ставницером, совладельцем и гендиректором крупнейшего украинского порта ТИС, и Филиппом Грушко, директором ТИС по развитию бизнеса.

61. Украинские порты нарастили перевалку импортных грузов на 29%.

62. В 2017 году рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 25 %.

В декабре в Украине было зарегистрировано 9179 новых легковых автомобилей. По сравнению с декабрьским показателем 2016 рынок новых легковых авто вырос на 21%. В результате, декабрь стал самым урожайным месяцем в прошлом 2017г.

А за весь 2017 украинцы приобрели 82,3 тысячи новых легковых машин, или на четверть больше чем в предыдущем году.

63. С 1 января в Украине заработал Дорожный фонд. На дороги в Украине выделят около 47 млрд грн.

64. Украина профинансирует улучшение состояния трех автодорог на 2 млрд грн за счет спецконфискации.

65. Таможни за год направили на ремонт дорог более 12 млрд.

66. ГФС направит 12,3 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры.

67. Из Харькова будут отправлять пять новых авиарейсов в города Европы.

В 2018 году из харьковского аэропорта в европейские города будут отправлять пять новых авиарейсов.

68. Две авиакомпании станут чаще летать из Львова в Тель-Авив и Вену.

69. Львов получил прямое авиасообщение с Грузией.

Авиакомпания "Yanair" открыла продажи билетов на прямые рейсы Львов-Батуми, которые начнут выполняться с 8 июня.

70. Аэропорт "Херсон" готовится принимать лоукосты.

Международный аэропорт "Херсон" планирует привлечь лоукосты к полетам на Херсонщину.

71. Аэропорт "Львов" в 2017 году увеличил пассажиропоток на 46,3% – до 1 млн пассажиров.

72. Между Украиной и ОАЭ начал действовать безвизовый режим.

Безвизовый режим Украины с ОАЭ начал работу 31 декабря.

73. Япония упростила визовый режим для Украины.

С 1 января 2018 года Япония упрощает визовый режим для граждан Украины.

74. "Укрзализныця" увеличит количество международных касс.

ПАО "Укрзализныця" увеличит количество международных касс в связи с ростом объемов перевозок пассажиров в страны ЕС.

75. В Рубежном и Лисичанске появятся международные железнодорожные кассы.

76. Укрзализныця получит 150 млн евро от ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Укрзализныци кредит в размере 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка.

77. Украина будет производить шоколад европейского качества.

В нашей стране начали действовать нормы ЕС к изделиям из какао и шоколада.

78. Украина в 11 раз увеличила экспорт баранины и козлятины в Ирак.

В 2017 году наша страна почти в 7 раз нарастила свои доходы на поставках этого вида мяса.

79. ХТЗ впервые экспортировал тракторы в Новую Зеландию.

80. Экспорт елочных игрушек из Украины вырос на треть.

Расширилась также и география поставок украинских изделий. На сегодня они присутствуют на рынках 28 стран мира.

81. Крюковский завод увеличил производство пассажирских вагонов в 5,5 раза.

82. Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья.

Верховная Рада втрое увеличила, до 100 млн гривень, расходы на господдержку строительства и приобретения доступного жилья в сравнении с прошлым годом.

83. Книжный рынок Украины в ожидании огромного роста в 2018 году.

Самой растущей нишей станет массовая литература.

84. МОН обещает новые места в садиках в 2018-м.

Минобразования планирует создать 35 тысяч дополнительных мест в детсадах в 2018. Инфографика.

85. В Украине вводится монетизация субсидий.

С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов. Минфин разработал план перехода на денежные расчеты по субсидиям, предусматривающий три этапа.

86. Введение налога на посылки из-за границы отложили на год.

В Украине отсрочили введение ограничения на безналоговые пересылки товаров из-за границы

87. С Нового года снижается максимальная скорость в населенных пунктах.

С 1 января разрешенная скорость движения в населенных пунктах будет 50 км/ч.

88. Отныне штрафы за нарушение правил дорожного движения - до 40 тысяч.

С 1 января 2018 года значительно выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения.

89. Стало известно, когда введут автофиксации превышение скорости.

Автоматическая фото- и видеофиксация превышение скорости на авто может начаться в первом квартале 2018 года.

90. В столице в течение 2017 года выросли объемы строительства.

91. Глава Киевского инвестагентства: В 2018 запланировано подписание соглашений объемом около $4 млрд на 3-5 лет.

92. В следующем году продолжится реализация масштабных инфраструктурных проектов в Киеве, - Кличко.

93. В Украине с 1 января начал работу Фонд энергоэффективности.

*Украина и ЕС находятся на финальной стадии подписания соглашения о помощи в EUR100 млн для Фонда энергоэффективности.

94. В Украине хотят создать биотопливную биржу.

Электронная площадка создаст механизм рыночной закупки большого количества биотоплива.

95. Ввод в эксплуатацию мощностей возобновляемой энергетики в Украине удвоился.

96.

*В Херсонской области установят 16 ветрогенераторов.

В Херсонской области Новодмитриевскому сельсовету выделили 10 гектар земли для установки ветроэлектрических установок.

*Литовские инвесторы построят солнечную электростанцию на маслозаводе в Украине.

СЭС введут в эксплуатацию на территории Херсонской области.

97. Новейший электробус Leonis может прийти в Украину.

Молодой производитель автобусов из Словакии – Troligabus представил новейшую модель на электротяге, Leonis Electric. Производство машины развернулось неподалеку от украинской границы.

98.

*Омелян пообещал украинцам доступные электрокары.

*В Украине уже действуют льготы на ввоз электромобилей.

С 1 января 2018 года электромобили можно ввозить в Украину из-за границы без уплаты акциза и налога на добавленную стоимость.

До конца года импорт в Украину электромобилей освобождается от уплаты НДС на уровне 16,8% и акцизного сбора в сумме 109 евро.

99. Продажи электрокаров в Украине в 2017г выросли в 2,3 раза.

100.

*«Динамо» – 11-е среди лучших клубов Европы всех времен по версии УЕФА, «Шахтер» – 31-й.

*Ярмоленко вошел в топ-25 самых дорогих футболистов бундеслиги по данным Transfermarkt.

*Две украинки вошли в ТОП-10 сильнейших шахматистов мира.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) представила рейтинг-лист по состоянию на 1 января 2018 года. В топ-10 списка у женщин входят две украинки – Анна Музычук (2571) и ее младшая сестра экс-чемпионка мира Мария Музычук (2540), которые занимают 3 и 7 места соответственно.

*Украинка Соловьева номинирована на звание лучшего атлета 2017 года в неолимпийских видах спорта.

*Баскетбол. Украинец Пустовой стал лучшим по числу блок-шотов в чемпионате Испании в 2017-м.

*Элина Свитолина: «Я почти плачу, когда прощаюсь с украинскими болельщиками».

*Василий Ломаченко: «В 2018-м я добавлю новые пояса в свою коллекцию».

*Ломаченко – лучший боксер года по версии HBO.

Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского телеканала HBO.

*Ломаченко – лучший боксер года по версии The Ring.

Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира в 2017 году по версии американского журнала The Ring.

*«UA:Перший» покажет зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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