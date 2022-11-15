«Рух Чесно» закликав зняти Шуфрича з посади голови комітету свободи слова

«Рух Чесно»: Неприпустимо, щоб комітет свободи слова очолював представник забороненої в країні партії, який досі має право доступу до державної таємниці.

«Рух Чесно» вимагає зняти нардепа Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету свободи слова та напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій.

«Ми, представники громадського сектору та ЗМІ, вимагаємо у Верховної Ради невідкладно розглянути постанову щодо зняття з посади голови Комітету з питань свободи слова фігуранта Реєстру держзрадників Нестора Шуфрича, який був обраним в 2019 році від забороненої партії ОПЗЖ. Неприпустимо, щоб у парламенті Комітет свободи слова очолював представник забороненої в країні партії, який, які і інші народні депутати ОПЗЖ, досі мають право доступу до державної таємниці», – говориться в заяві.

Рух нагадує, що зараз обидві групи, які утворилися після розпуску фракції «ОПЗЖ», мають значну кількість керівних посад в Комітетах.

«Збройні сили звільнили Херсон, армія виконує свої завдання. Проте держава може найбільш ефективно захищати свій суверенітет виключно тоді, коли всі її інструменти працюють на досягнення стратегічної цілі. І парламент є ключовим органом політичної системи, який має напрацьовувати інструменти на національному рівні», – говориться в заяві.

Рух додає, що за дев'ять місяців повномасштабної російсько-української війни Верховний Суд заборонив 12 проросійських партій. Але представники цих партій, які мають представницькі мандати на місцевому і національному рівні, залишилися з тими ж повноваженнями, які в них були до 24 лютого 2022 року.

Наразі в Комітеті з питань державної влади є на розгляді низка законопроєктів, які стосуються подальшої долі депутатів проросійських партій у місцевих радах та народних депутатів. Однак, робота щодо напрацювань національної політики щодо проросійських партій заблокована через те, що належним чином не працює профільний Комітет.

«Мало того, голова цього комітету Андрій Клочко (“Слуга народу”) лобіює законодавчу ініціативу представників ОПЗЖ, що взагалі є неприпустимим і ставить питання до якості кадрової політики парламенту загалом», – повідомляє «Рух Чесно».

Відповідно, для напрацювання однієї з ключових політик держави в умовах війни громадські організації закликають невідкладно налагодити роботу Комітету з питань державної влади й у максимально стислі строки шляхом залучення експертів та громадського сектору напрацювати єдину політику і щодо депутатів від проросійських партій у місцевих радах, і щодо депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, «ОПЗЖ» в Україні заборонили 20 червня. При цьому у СБУ повідомили про причетність провідних функціонерів «ОПЗЖ» до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі; поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України; пропаганду війни та насильства з боку представників «ОПЗЖ».

Парламентська фракція «ОПЗЖ» налічувала 44 нардепи. Після 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зі складу цієї фракції почали виходити окремі депутати. Повідомлялось, що заяви на вихід з фракції «ОПЗЖ» написали Вадим Столар, Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман.

Пізніше 25 нардепів створили свою депутатську групу «Платформа за життя та мир». 14 квітня фракція «ОПЗЖ» припинила роботу у парламенті.

РНБО після початку повномасштабної агресії РФ призупинила роботу партій, які мають зв’язки з Росією.

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони діяльності проросійських партій в Україні.

З березня 2022 року в Україні діє законодавство про кримінальну відповідальність колаборантів.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) спільно з громадською організацією «Рух Чесно» працюють над створенням Реєстру ДержZрадників з інформацією про посадовців-колаборантів.

Окрім «ОПЗЖ», в Україні вже заборонена діяльність «Опоблоку», партії «Наші» Євгена Мураєва, партії «Соціалісти», партії «Справедливість та розвиток», партії «Держава», партії «Блок Володимира Сальдо», «Партії Шарія», а також «Соціалістичної партії України» і «Прогресивної соцпартії України» Наталії Вітренко.

Джерело: detector.media

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