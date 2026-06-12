Румунія хоче, щоб українські морські дрони автоматично підривалися біля її берегів у Чорному морі

Міністр оборони Раду Міруце заявив в інтерв’ю TVR Info: якщо дрон втратив зв’язок і наближається до румунських вод на відстань 12 морських миль — він має самознищитися. Дрони напхані електронікою, тож відстежити їх і запрограмувати підрив — технічно реально.

Міруце планує обговорити це з Україною, щоб такі правила працювали для всіх морських дронів у Чорному морі.

▪️5 червня в румунському порту вибухнув морський безпілотник. ВМС ЗСУ підтвердили: це був український дрон.

Фото: СБУ

Джерело: https://t.me/babel/84997

Новости портала «Весь Харьков»