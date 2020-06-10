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Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу

Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу

Нова румунська Національна оборонна стратегія вперше після Другої світової війни позиціонує Росію як ворожу державу

Документ надіслав до парламенту на минулому тижні президент Румунії Клаус Йоганніс, після чого його обговорили та прийняли, повідомляє Балканський оглядач.

Агресивність Російської Федерації - це визначення зустрічається в Стратегії щонайменше двічі, а загальний аналіз безпекової ситуції каже про те, що Росію сприймають як ворога.

Документ містить відомості про дії РФ із посилення своєї військової присутності в Чорноморському регіоні та порушення нею норм міжнародного права. В Стратегії йдеться про "потенціал для зростання напруженості в регіоні на тлі посилення наступальної позиції та агресивності Російської Федерації в останні роки та вдосконалення гібридних інструментів, які вона використовує".

Серед ризиків називаються "відсутність прозорості, пов'язаної із озброєнням Російської Федерації, розміщеним у Придністровському сепаратистському регіоні", дії РФ по відношенню до України та посилення впливу РФ на Західних Балканах.

Як ключовий зовнішній ризик визначається зменшення шансів Молдови наблизитися до ЄС та її наближення до Росії, що може негативно вплинути на безпеку Румунії.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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