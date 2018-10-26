РУССКАЯ ПРОПАГАНДА. Ложь, манипуляция, информационный шум

Европейское контрпропагандистское ведомство, созданное ЕС для разоблачения русской пропаганды, обратило внимание на новый тренд в российских СМИ, инициированный Кремлем и подконтрольными ему масс-медиа.

Речь идет о т.н. информационном шуме. Инфошум – это что-то среднее между информацией и дезинформацией, когда вокруг малозначительных фактов намеренно создают информационный ажиотаж, с помощью которого дезавуируют действительно важные события или дискредитируют их.

Слово «инфошум» трансформировалось из известного термина «белый шум», которым описывают череду случайных и бессмысленных звуков.

В России «инфошумом» называется мощный поток новостных историй вокруг малозначительных или незначительных заявлений политиков и официальных лиц, которые внезапно становятся чрезвычайно популярными в российских СМИ, лояльно относящихся к официальной линии Кремля.

В этой связи издание Euvsdisinfo цитирует российского журналиста Кашина и напоминает, что подобного рода явления существуют и в других странах. Однако в России некоторые российские СМИ получили от Кремля «лицензию» на производство инфошума, а другим лояльным Кремлю масс-медиа велено перепечатывать эти материалы. Таким образом, инфошум распространяется в средствах массовой информации и начинает доминировать над другими новостями.

Журналисты упоминают следующий пример инфошума: недавно появилось большое количество статей на тему о том, как комментаторы «осмеяли галстук украинского президента Петра Порошенко на фото во время встречи с президентом США Дональдом Трампом», и эта новость была передана как важная большим количеством российских СМИ.

Данный инфошум сделал почти невозможным понимание того, почему и в каких обстоятельствах фотографировались два президента, была ли между ними официальная встреча, и о чем они говорили.

Подобного рода истории очень легко перепечатывать, и какая-либо проверка фактов не требуется: не нужно проверять, имело ли место определенное событие – ведь речь идет просто о высказывании, а первоисточники только рады частому упоминанию в новостном цикле.

В качестве примера еще одного инфошума европейские контрпропагандисты приводят статью «РИА Новости» о том, что «еще одна группа иностранцев», на этот раз из Норвегии или США, посетила Крым и «поделилась положительными впечатлениями». Материалы на эту тему, не имеющие ни малейшей политической или дипломатической значимости, раздуваются и становятся новостями.

С недавних пор роль ведущего генератора информационного шума в России перешла от газеты «Известия» (еще со времен Советского союза это издание считалось органом внешней разведки КГБ) к радиостанции «Говорит Москва», которой руководит «телекиллер» Сергея Доренко. Считается, что у этой радиостанции есть специальная «лицензия» на инфошуми и она теперь стала официальным генератором псевдоновостей.

Помимо инфошума русская пропаганда использует метод манипуляции. Euvsdisinfo приводят в качестве примера утверждение о том, что якобы некие «датские ученые» пришли к выводу, что чекистский ресурс «Раша тудей» обладает «исключительным влиянием в соцсетях».

Таким было название недавней статьи, опубликованной агентством РИА Новости (та же контора российской внешней разведки). Аналогичный материал опубликовал чекистский «Спутник».

Сенсационный заголовок об «исключительном влиянии» выглядит как похвала в адрес «Раша тудей», однако, на самом деле, это попытка выдать желаемое за действительное.

Что исследователи из Копенгагенского университета на самом деле обнаружили, так это то, что «Раша тудей» пользуется популярностью среди очень специфичной и узкой группы пользователей социальных сетей, а именно людей, склонных к распространению дезинформации.

«Мы обнаружили, что RT является самым важным профилем среди 50 эффективных профилей […] в сети по распространению дезинформации», – заявили исследователи в аннотации к их работе, которая была опубликована в International Affairs.

Дезинформация русской пропагандой используется в разных целях. Иногда, как и в этом случае, цель состоит в том, чтобы создать иллюзию среди российской аудитории, что дорогостоящие кремлевские пропагандистские СМИ, такие как «Раша тудей», якобы пользуются широким признанием за пределами России как «надежный источник новостей». На самом деле, аудитория «Раша тудей» довольно скромная.

И при этом, у «РИА Новости», «Спутника» и «Раша тудей» один и тот же главный редактор - Маргарита Симонян.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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