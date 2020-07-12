РУССКАЯ УГРОЗА. Латвия готова разместить у себя американскую военную базу

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что его страна готова принять у себя американских солдат. Пабрикс сказал об этом в ходе Оборонного форума Евросоюза, который проходил в виртуальном режиме.

«Мы готовы вложиться, чтобы также получить определенное количество американских войск на латвийской земле», - сказал министр, выразив надежду, что размещение американских военных в Латвии будет осуществлено не за счет сокращения американского контингента в Германии.

«Мы не пытаемся наказать немцев, - отметил Пабрикс, - Мы понимаем, что немцам необходимо сделать больше, но присутствие американских военных в Германии жизненно важно для глобальной безопасности», цитирует министра обороны Латвии «Голос Америки».

В Германии в настоящее время размещены около 38 600 американских солдат и находятся многочисленные военные объекты, в том числе авиабаза в Рамштайне и пять из семи европейских гарнизонов вооруженных сил США. Кроме того, в Штутгарте находятся Европейское и Африканское командование ВС США.

«Мы считаем, что американское военное присутствие в Европе на самом деле должно быть увеличено, а не сокращено», - заявил Артис Пабрикс, предлагая развертывание американских сил в Северной Европе, странах Балтии или Польше, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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