РУССКАЯ УГРОЗА. НАТО проводит учения в режиме нон-стоп. В Балтии начались крупные маневры

В акватории Балтийского моря стартуют крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS-2019. Нынешние учения станут 47-ми по счету и пройдут с 9 по 21 июня под началом командования 2-го оперативного флота ВМС США, недавно воссозданного по приказу Вашингтона из-за российской угрозы.

В учениях примут участие страны-члены НАТО США, Турция, Бельгия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания и Британия, а также партнеры альянса - Швеция и Финляндия. Будет задействовано около 12 000 военнослужащих

В BALTOPS-2019 участвуют также около 8500 объединений, 50 кораблей и подводных лодок, 40 военных самолетов. В рамках учений планируется проведение десантных операций, отработка действий по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника (России).

Непосредственное руководство учениями будет осуществляться с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику.

С апреля месяца в Балтийском море уже находятся на патрулировании корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО, в состав которой входят эсминец ВМС США Gravely, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1600 километров, фрегат британского ВМФ Westminster, а также испанский, турецкий и польский фрегаты.

Альянс НАТО проводит военные учения у границ России практически в режиме нон-стоп с тех пор, как в 2014 году Россия напала на Украина, оккупировала Крым и часть Донбасса. Страны запада опасаются, что политика реваншизма, взятая на вооружение путинским режимом, может обернуться агрессией против стран Европы и в частности, Балтийского региона.

Буквально месяц назад в Эстонии прошли крупнейшие военные учения сил НАТО под названием «Весенний шторм». Маневры продолжались с 29 апреля по 17 мая, на северо-востоке Эстонии, вблизи российской границы.

В них приняли участие более 9 тысяч солдат Североатлантического альянса из 13 стран. Главная задача учений заключалась в «отработке синхронизации планирования боевых действий, сотрудничестве в управлении, а также повышении готовности к выполнению тактических задач».

Комментаторы указали в этой связи, что крупнейшие учения НАТО в Эстонии послали однозначный сигнал России, которая, как уверенны многие эксперты, нацелилась на эту маленькую страну, считая её наиболее уязвимым звеном в западном альянсе.

На побережье Финского залива высадились военные из Бельгии, Британии, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции.

В маневрах были задействованы истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Британии Wildcat и Apache. Кроме того, в учениях приняли участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников.

Пресса пишет в этой связи, что страны НАТО серьезно опасаются агрессии со стороны России, которая может произойти в любое время. Руководства стран-участниц альянса считают, что Россия в случае военного вторжения в Европу первым чередом захочет овладеть Сувалкским коридором - сухопутным коридором между оккупированным Кенигсбергом (т.н. «Канилинградом») и Белоруссией.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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