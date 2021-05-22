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РУССКАЯ УГРОЗА. Швеция и Финляндия проводят крупнейшие военные учения по отражению агрессии России

РУССКАЯ УГРОЗА. Швеция и Финляндия проводят крупнейшие военные учения по отражению агрессии России

Учения под названием Northern Forest - 21 проходят на севере Финляндии, в них принимают участие 7000 военнослужащих.

Военные Финляндии и Швеции принимают участие в крупнейших в этом году учения Northern Forest - 21 («Северный лес - 21»). Об этом Barents Observer.

Учения проходят на севере Финляндии на полигоне Роваярви. Он расположен на территории муниципалитетов Рованиеми и Кемиярви.

Маневры начались с боевых стрельб пехотных и артиллерийских подразделений. Также учения коснутся районов Соданкюль и Киттиль. Они пройдут вплоть до 3 июня. В них участвуют 7 тысяч военнослужащих, 2 тысячи из которых являются резервистами.

Стратегической целью учений является отработка ведения огня и взаимодействие войск в сложных погодных условиях Северной Финляндии. В то же время тактической целью учений является воплощение на практике концепции военного сотрудничества между Финляндией и Швецией на фоне вероятной агрессии со стороны России.

Напомним, что ранее нейтральные Швеция и Финляндия заявили о планах создать двусторонний военный союз, который предполагал бы совместную оборону в случае нападения России на одну из стран.

Кроме того, подобный союз станет важным подготовительным этапом на пути вступления в НАТО, писало издание Defense News.

На первом этапе финско-шведский союз предполагает создание совместных подразделений, обмен данными, учения, совместное использование военной инфраструктуры, и т.д. Затем планируется создать полноценный военный союз.

«Мы не исключаем подписание договора. Сотрудничество между Финляндией и Швецией – глубокое, но впереди перед нами очень долгий и трудный путь», – заявил Юсси Ниинистё, министр обороны Финляндии.

Именно в соответствие с планами создание военного союза и проходят крупномасштабные совместные учения Швеции и Финляндии, которые стали регулярными в последние 5 лет.

В последние годы – особенно после начала российской интервенции на юге и востоке Украины – военное сотрудничество Стокгольма и Хельсинки между собой и со странами Североатлантического Альянса, включая своих соседей – Норвегию, Данию, Эстонию, Литву и Латвию, достигло беспрецедентных масштабов.

Агрессия и оккупация в Украине, Сирии, Грузии, Молдове, постоянные внезапные учения, размещение новых вооружений, нарушения воздушного пространства европейских стран, отработки ядерных ударов, милитаризация оккупированного Кёнигсберга и другие враждебные действия России приближают возможное вступление двух североевропейских стран в Альянс

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

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