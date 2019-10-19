Русские вымирают рекордными темпами. Убыль населения ускорилась на 30%

Россия продолжает ускоренно катиться в демографическую пропасть. За январь-август 2019 года естественная убыль населения ускорилась еще на 30%, сообщил Росстат.

Укажем в этой связи, что ниже приводятся официальные данные. А как известно в России статистика – это государственная тайна. Поэтому приведенные цифры значительно занижены и ситуации еще более катастрофическая.

По официальным данным за 8 месяцев в России родились 994,3 тысячи человек, умерли - 1,213 миллиона. И хотя смертность сократилась (на 33,7 тысячи человек), темпы падения рождаемости оказались выше в 2,5 раза.

В целом по стране в число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза; в 32 субъектах это расхождение достигало 1,5-2,1 раза.

Из-за естественной убыли страна за 8 месяцев потеряла 219,2 тысячи человек - на 50,1 тысячи больше, чем за тот же прошлого года. В результате годовой демографический прогноз правительства, согласно которому естественная убыль должна была стабилизироваться (на уровне 219 тысяч человек), был перевыполнен уже началу сентября.

Это вынудило Минэкономразвития ухудшить прогноз. По новой оценке МЭР, скорость вымирания населения в этом году станет рекордной с 2008 года - 284,4 тысяч человек. Показатели выше российская статистика фиксировала лишь в период с середины 1990х по середину 2000х, когда ежегодно смертность превышала рождаемость на 500-600 тысяч человек.

Приток мигрантов в этом году ускорился вдвое, до 166,7 тысячи человек, сообщает Росстат. Но компенсировать естественную убыль он полностью не смог. В результате за 8 месяцев общая численность населения сократилась на 55,2 тысячи человек (146,7 млн).

Обратим внимание, что это лживые официальные цифры. На самом деле

еще в 2011 году были опубликованы данные «Общественного комитета по преодолению геноцида русского народа» со ссылкой на Центральный отдел ЗАГСа России. По состоянию на 1 июня 2010 года числилось населения России составляла 89 миллионов 654 тысячи 325 человек.

Общеизвестно, что нет более точного учета, чем в ЗАГСе. Родился человек, оформляют его свидетельство о рождении. А если умер, то оформляют свидетельство о смерти.

Между тем Росстат уже официально признает, что продолжают вымирать 69 из 85 субъектов РФ. В каждом девятом ситуация близка к полноценной демографической катастрофе: 10 регионов за период с 1989 по 2017 гг потеряли больше 20% жителей.

Население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалинской - на 31%, Архангельской - на 26%, Псковской - на 24%, Амурской - на 24%, Кировской - на 24%, Ивановской - на 22%, Тверской - на 22%, Тамбовской - на 21%, Костромской - на 20%, Смоленской - на 18%, Владимирской - на 16%, Рязанской - на 16%, Орловской - на 15%, Ярославской - на 14%, писал ранее завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

В условиях, когда перспективы отсутствуют, почти 20 миллионов человек живут за чертой бедности, а каждый третий имеет доход ниже 15 тысяч рублей, люди не стремятся рожать детей, несмотря на призывы плодиться, к которым подключились чиновники вплоть до Путина, пишут в этой связи комментаторы.

Ключевой показатель рождаемости - коэффициент рождений первого ребенка на одну женщину - продолжает падать, а по итогам 2018 года его значение - 0,66 детей на одну женщину - стало минимальным за 20 лет, указывает директор Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Татьяна Малева.

Одновременно снижается коэффициент рождений второго ребенка. Растет рождаемость лишь в многодетных семьях: коэффициенты третьих и последующих рождений в 2018 году увеличились с 0,31 до 0,33 ребенка не женщину.

Люди откладывают рождение первенцев, а значит, оснований ожидать в России всеобщей модели семьи «хотя бы с одним ребенком» становится все меньше, отмечает Малева.

Напомним, что известный историк Андрей Фурсов еще в 2012 году говорил: «Мы в реальности не знаем, сколько у нас населения. Серьезные демографы говорят, что нас в реальности 90 миллионов.

У меня две девушки-студентки занимались переписью населения в разных районах Москва. Одна насчитала в своем районе 6,5 тысяч человек, а другая – 8,5 тысяч. Там, где 6,5 тысяч сказали записать 10 тысяч человек, а там, где 8,5 тысяч – сказали записать 12 тысяч. Таким образом, в этих районах было приписано населения на 30 %. Думается, что такая ситуация была и по всей России.

Мы реально не знаем численность населения своей страны. Одно я знаю точно. Для того чтобы наша популяция удержалась за территорию, 70 миллионов человек – это критическая цифра. Если меньше, то территорию мы уже не удержим».

По прошествии 7 лет демографическая ситуация куда более катастрофическая. Многие исследователи утверждают, что реальная численность населения России составляет 52 миллиона человек, а видимость большей народонаселенности достигается за счет мигрантов из мусульманских стран, которых в России по неофициальным данным насчитывается около 20 миллионов человек.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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