русский артиллерийский каннибализм

Войска РФ массово используют устаревшие советские гаубицы, а для их «обновления» откручивают стволы с техники на складах. Орудия 30-40-летней давности становятся легкой мишенью для дронов ВСУ.

Западные аналитики заметили, что Минобороны массово «каннибализирует» артиллерийские стволы советского образца. OSINT-исследователь под ником HighMarsed, анализируя спутниковые снимки 94-го артиллерийского арсенала в Омске, пришел к выводу, что армия России активно снимает стволы со старых советских самоходных орудий «Гиацинт-С».

На омском складе под открытым небом аналитик насчитал около 150 артсистем на гусеничном шасси, но без пушек. Также HighMarsed сравнил два снимка одного из полей омского арсенала: до войны и спустя полтора года — с хранения пропала половина самоходных «Гиацинтов, а почти со всех оставшихся снят пушечный ствол. То есть российской армии приходится «каннибализировать» свою артиллерию — для ремонта и замены пушек на фронте пускать на запчасти половину хранящейся техники.

Самоходные пушки «Гиацинт-С» выпускались с 1976 по 1993 годы, эту пушку называли «снайперской винтовкой» артиллерии. Сейчас Ростех активно поставляет в войска другую самоходку — гаубицы «Мста-С», но это далеко не такая же массовая пушка. Аналитики портала Topwar считают «Гиацинт» морально устаревшим, но самым дальнобойным орудием 152-го калибра.

Но даже дальности стрельбы «Гиацинта» не всегда хватает даже чтобы избежать встречи с дроном-камикадзе. В июле попаданием своего FPV-дрона в эту пушку хвасталось украинское подразделение «Птахи Мадяра». «Гиацинты» регулярно страдают и от контрбатарейной борьбы украинцев. Охота на эти пушки усилилась с началом наступления ВСУ на Запорожье, когда российской армии пришлось выводить артиллерию из укрытий, чтобы ответить на атаки противника.

Недостаток новых артиллерийских стволов как раз и объясняет, почему Z-военкоры столько жалуются на плохую контрбатарейную борьбу и «безответные» обстрелы со стороны ВСУ.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13228

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