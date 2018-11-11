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РУССКИЙ СЛЕД. Команда Мюллера возьмется за подельника Манафорта, чекиста Килимника

РУССКИЙ СЛЕД. Команда Мюллера возьмется за подельника Манафорта, чекиста Килимника

Чекиста Килимника ждут новые проверки, которые устроит команда специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на бывших федеральных прокуроров.

Издание напоминает, что Мюллер расследует вмешательство России в американские выборы в 2016 году и возможный сговор между избирательной командой Дональда Трампа и Кремлем.

Константин Килимник попал в поле зрения расследования из-за связи с Полом Манафортом, который возглавлял избирательный штаб нынешнего американского президента. Вместе они продвигали политические цели пророссийских политиков в Украине. Мюллер уже обвинял Килимника в том, что он пытался запугать свидетелей. А недавно стало известно, что чекист помог незаконно перечислить 50 тысяч долларов от богатого украинца в инаугурационный фонд Трампа.

Килимник также фигурирует в эпизоде дела против Манафорта, в котором т.н. политтехнолог планировал использовать свою роль в предвыборной команде нынешнего президента США для погашения миллионных долгов перед олигархом Олегом Дерипаской, доверенным подельником Путина.

Также следователи Мюллера заключили соглашения с Манафортом, его бывшим заместителем Риком Гейтсом и лоббистом Сэмом Паттеном о сотрудничестве со следствием. Все они были бизнес-партнерами Килимника. «Можно уверенно сказать, что прокуроры будут расспрашивать тех, кто пошел на сотрудничество, о разговорах с Килимником. Они также будут интересоваться деталями сотрудничества Килимника с Дерипаской», — пояснил бывший прокурор США Чак Розенберг.

«Если и есть кто-то, кто может организовать связь между избирательной командой и российским правительством, то это Килимник. И если кто и может объяснить природу этих связей, то это Манафорт», — убежден бывший помощник специального прокурора по делу Уотергейт Ник Акерман.

Издание пишет, что следствию сейчас известно, что Манафорт, которого уже осудили в США, и Килимник работали вместе на российские интересы довольно давно. Их обоих так или иначе связывали дела с Дерипаской и прежним режимом Виктора Януковича в Украине.

В феврале, когда Янукович бежал в Россию из-за протестов, Килимник вместе с Сэмом Паттеном начали работать над новым проектом. Они организовали встречи в Вашингтоне с американскими чиновниками для Сергея Левочкина, который возглавил новую партию «Оппозиционный блок». Украинский влиятельный политик через Паттена незаконно перечислил 50 тысяч долларов в инаугурационный фонд Трампа.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: США

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