С 1 января 2018 года уменьшена соцнорма на электроэнергию для получения субсидии

С 1 января Кабинет Министров Украины установил новые социальные нормы на использование электроэнергии, которые учитываются при начислении субсидий

Новые социальные нормы на электроэнергию с 1 января 2018 года составляют:

* в жилых помещениях (домах), кроме тех, что указаны в абзацах третьем-шестом настоящего подпункта, — 70 кВт·ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства), но не больше 190 кВт·ч в месяц (ранее было 90 кВт·ч на одного человека и 30 кВт·ч на каждого другого члена семьи, но не более 210 кВт·ч);

* оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения горячей воды — 110 кВт·ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не больше 230 кВт·ч в месяц (ранее было 130 кВт·ч на одного человека, 30 кВт·ч на каждого другого члена семьи, но не более 250 кВт·ч);

* оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованного снабжения горячей воды — 130 кВт·ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не больше 250 кВт·ч в месяц (ранее было 150 кВт·ч на одного человека, 30 кВт·ч на каждого другого члена семьи, но не более 270 кВт·ч);

* не оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газовых водонагревательных приборов — 100 кВт·ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не больше 220 кВт·ч в месяц (ранее было 120 кВт·ч на одного человека, 30 кВт·ч на каждого другого члена семьи, но не более 240 кВт·ч);

* в селах и поселках городского типа для граждан, которым в соответствии с законодательством государство обеспечивает бесплатное освещение жилья, — 30 кВт·ч в месяц на одно лицо.

Источник: elektrovesti.net

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