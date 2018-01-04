Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 203

С 1 января 2018 года уменьшена соцнорма на электроэнергию для получения субсидии

С 1 января 2018 года уменьшена соцнорма на электроэнергию для получения субсидии

С 1 января Кабинет Министров Украины установил новые социальные нормы на использование электроэнергии, которые учитываются при начислении субсидий

Новые социальные нормы на электроэнергию с 1 января 2018 года составляют:

* в жилых помещениях (домах), кроме тех, что указаны в абзацах третьем-шестом настоящего подпункта, — 70 кВт·ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства), но не больше 190 кВт·ч в месяц (ранее было 90 кВт·ч на одного человека и 30 кВт·ч на каждого другого члена семьи, но не более 210 кВт·ч);

* оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения горячей воды — 110 кВт·ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не больше 230 кВт·ч в месяц (ранее было 130 кВт·ч на одного человека, 30 кВт·ч на каждого другого члена семьи, но не более 250 кВт·ч);

* оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованного снабжения горячей воды — 130 кВт·ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не больше 250 кВт·ч в месяц (ранее было 150 кВт·ч на одного человека, 30 кВт·ч на каждого другого члена семьи, но не более 270 кВт·ч);

* не оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газовых водонагревательных приборов — 100 кВт·ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт·ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не больше 220 кВт·ч в месяц (ранее было 120 кВт·ч на одного человека, 30 кВт·ч на каждого другого члена семьи, но не более 240 кВт·ч);

* в селах и поселках городского типа для граждан, которым в соответствии с законодательством государство обеспечивает бесплатное освещение жилья, — 30 кВт·ч в месяц на одно лицо.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Волкер о войне: Я думаю, что в российском правительстве знают, что их действия в Украине имеют обратный эффект
Сегодня 10:44    58
Ирина Геращенко - Хлопцям на фронті скажіть, що "немає держави"
Сегодня 09:44    128
Доброе утро от Олега Пономаря
Сегодня 09:25    131
Передай бабушке: семь нюансов, которые нужно знать харьковчанам о пенсионной реформе
Сегодня 07:38    361
Судья на Ford Mustang вылетел на встречную полосу
Сегодня 07:28    139
Персональный кабинет и история авто в Сети: МВД приготовило водителям сюрпризы на 2018 год
Сегодня 07:19    144
Проекти бажань, поки дзвони Михайлівського бомкатимуть...
Сегодня 07:09    69
На Гоптовке показали, как снимают биометрию у въезжающих в Украину россиян
Сегодня 07:00    100
В МВД Украины заявили о возможных российских провокациях во время религиозных праздников
Сегодня 06:31    71
Топ-17 новостей. Трамп и Ким померялись кнопками
Сегодня 06:00    86
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 