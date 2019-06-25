С 1 июля в Украине вырастет стоимость изготовления загранпаспорта

С 1 июля вырастет стоимость предоставления административных услуг в сфере миграции: изготовление загранпаспорта подорожает почти на 125 гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

"1 июля 2019 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 №371 "О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016 года №770", согласно которой приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции", - говорится в сообщении.

В частности, согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 года стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев - на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

Источник: prm.ua

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