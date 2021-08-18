С 1 сентября харьковчане смогут “покаяться” в налоговой

В Украине начинается беспрецедентная акция – однократное добровольное декларирование или простым языком “налоговая амнистия”.

О том, что это и как будет работать 17 августа рассказали представители ГУ ГНС в Харьковской области, сообщает корреспондент МГ “Объектив”.

“21 июля этого года вступил в силу закон о налоговой амнистии. Однократное специальное добровольное декларирование – это особый порядок добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, размещенных на территории Украины или за ее пределами – если такие активы физического лица были приобретены за счет доходов, подлежавших в момент их получения налогообложению в Украине, и с которых не были уплачены своевременно налоги или не в полном объеме”, – пояснила руководитель главного управления налогового администрирования ГУ ГНС в Харьковской области Инесса Якименко.

Покаяться перед налоговой во всех своих “экономических грехах” прошлых лет можно будет с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. При этом харьковчанам предлагают задекларировать все свои активы по состоянию на 1 января 2021 года.

“Это способ цивилизованной легализации активов, которые были скрыты от государства. Это могут сделать те, кто получал зарплату в конвертах, работал без оформления трудовых отношений. Потенциально – это сотни миллиардов гривен, которые могут работать на реальную экономику, но пока скрываются за границей, по разным схемам. Важно: подача одноразовой декларации является правом, а не обязанностью лица. Декларант освобождается от уголовной, административной и финансовой ответственности в случае декларирования таких активов”, – отметила Инесса Якименко.

Что еще важно знать о “налоговой амнистии”, так это то, что “добровольцам” не только “отпустят грехи”, но и сделают скидку: со всего задекларированного они заплатят налог по значительно меньшей ставке.

“Сбор одноразовый – от 2,5% до 9%, что значительно ниже ставки налогов, которые действуют сейчас – это 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора”, – сообщили в налоговой.

Декларацию можно подать через электронный кабинет, воспользовавшись электронной цифровой подписью. Подпись генерируется как самой налоговой, так и через сервисы ряда украинских банков.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Яковенко

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