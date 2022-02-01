С 2024 года в Украине отменят призыв на срочную военную службу

Призыв на срочную военную службу должен быть прекращен с 1 января 2024 года. Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Совета соответствующий законопроект. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте ОП, сообщает Громадське Радіо.

«Правительство должно обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект по внедрению модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года», – говорится в указе Зеленского об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы.

Сегодня Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы, назвав его «переходом Украины к профессиональной армии».

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