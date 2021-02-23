С 24 февраля в Украине начинает действовать адаптивный карантин и разделение на зоны

В небольшой черной коробке под замком можно найти тексты, ссылки, qr-коды, все это - элементы спектакля.

Идея такого необычного формата у актеров возникла во время карантина. Таким образом они продолжили работу и избежали большого скопления людей.

Татьяна, директор театра, рассказывает, что из-за карантинных ограничений они полгода не ставили новых спектаклей и полностью прекратили репетиции.

С двадцать четвёртого февраля в Украине начинает действовать адаптивный карантин, поэтому у актеров появилась возможность снова готовить спектакли, но с определенными ограничениями: заполненность зала не должна превышать пятидесяти процентов.

Татьяна говорит, что сейчас они готовят три спектакля, но из-за небольшого количества зрителей прибыль мизерная, деньги, которые получают за спектакли, идут на подготовку следующих работ - разработку афиш, запуск рекламы и аренду помещения.

Татьяна Голубова, директор тетра «Нефть»

Сейчас, если мы играем на 50 процентов за старой ценой, это вообще не окупается, это уходит в минус. Поэтому мы были вынуждены, вот, на спектакли, которые будут, поднять цены на билеты - для того, чтобы просто выходит в ноль и заплатить людям за работу, которую они выполнили. Но говорить сейчас о каком-то заработке сейчас не уместно.

А вот водители общественного транспорта говорят, что уже устали от карантинных ограничений - контролировать, чтобы все пассажиры соблюдали правила, сложно, да и заработать при таких условиях почти ничего не удается. Количество пассажиров в транспорте также ограничено.

Андрей, водитель

И сейчас нельзя, а с людьми что делать, люди - им не объяснишь, им говоришь - нельзя, а они стоят, и все. Заходят все, говорят, мы никуда не выйдем.

Артем, водитель

Заработком? Та какой можно заработок, никакого заработка абсолютно, катаешься на энтузиазме.

В городе сейчас работает тридцать медицинских бригад, и из-за небольшого количества вызовов часть из них сейчас сидит без работы.

Но из-за напряженной ситуации с «ковидом» на Западе Украины директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта говорит, что сокращать бригады не планируют.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Я наразі думаю, чи не зменшити кількість бригад насправді по місту, по області, звичайно, ми чіпати не можемо, тому що вони по районам. По місті 50 викликів, 30 бригад, ви розумієте, що бригади не завантажені.

За прошедшие сутки в области заболели еще сто восемьдесят восемь человек, из них одиннадцать умерли.

Максим Степанов на своей странице в Фейсбук сообщил, что в Украину уже прибыл грузовой самолет с первой партией вакцины. На борту - полмиллиона доз.

Агентство Телевидения Новости