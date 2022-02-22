С 5 марта в Украине может парализовать систему использования цифровой подписи

Если законодательство срочно не изменят, с 5 марта 2022 года все субъекты хозяйствования, которые применяют электронные подписи, должны перейти на токены. Об этом сообщает издание "Дебит-кредит".

"До недавнего времени применение токенов для бизнеса было необязательным. Однако такая "поблажка" носило временный характер. С 5 марта для е-подписи нужно использовать только токены", - говорится в сообщении.

Последствия, которые повлекут это нововведение - Государственная налоговая служба не будет принимать электронные документы без токенов с 5 марта.

Отклонять е-документы будет не только ГНС, но и другие государственные органы, с которыми у субъектов хозяйствования заключены договоры об е-документообороте.

"Налогоплательщики согласно постановлению КМУ от 3.03.2020 г. №193 имели возможность использования усовершенствованных электронных подписей или печатей, которые базируются на квалифицированных сертификатах открытых ключей. Но такое право сохраняется до 5 марта 2022 года. Поэтому, если срок действия Постановления №193 не продлят или не внесут изменений в соответствующий закон (на что осталось примерно две недели), всех плательщиков, регистрирующих налоговые накладные, сдающих отчетность в электронной форме, ждет переход на токены", - предупреждает издание.

Напомним, переход на токены предполагался с 1 января 2022 года. Однако затем этот срок был перенесен на 5 марта 2022 года. Регулирует действие такого эксперимента постановление КМУ от 3.03.2020 г. №193.

Минцифры пыталось отменить само требование по применению токенов в законе, в Налоговом кодексе и Таможенном кодексе, а также создали по этому поводу законопроекты, поддержанные Правительством, но до голосования в Раде так и не дошло.

Что такое квалифицированная электронная подпись или печать?

Если исходить из ст. 18 Закона "Об электронных доверительных услугах", то квалифицированная электронная подпись или печать считаются прошедшими проверку и получившими подтверждение, если, среди прочего, при проверке с помощью квалифицированного сертификата электронной подписи или печати получено подтверждение того, что личный ключ, который принадлежит подписчику или создателю электронной печати:

— хранится в средстве квалифицированной электронной подписи или печати;

— при проверке подтверждена целостность электронных данных в электронной форме, с которыми связана эта квалифицированная электронная подпись или печать.

Сертификат открытого ключа, созданный для улучшенной электронной подписи или печати, не содержит сведений о том, что личный ключ хранится в квалифицированной электронной подписи или печати. При проверке усовершенствованной электронной подписи или печати с помощью квалифицированного сертификата открытого ключа предоставляется подтверждение того, что личный ключ не хранится в квалифицированной электронной подписи или печати

Из этого следует и отличие квалифицированной электронной подписи или печати от усовершенствованной – личный ключ квалифицированной электронной подписи может храниться исключительно в квалифицированной электронной подписи или печати (то, что мы называем "токен") и должен быть связан с квалифицированным сертификатом электронной подписи.

ZN.UA писала, что электронные документы, подписанные цифровой подписью, были легализованы в Украине еще в 2003 году Законом "Об электронной цифровой подписи". Но в ноябре 2017-го он утратил силу, потому что ему на смену пришел Закон "Об электронных доверительных услугах".

После вступления в силу последнего закона был установлен переходный период, и еще два года действовали электронные цифровые подписи, полученные по утратившему силу Закону "Об электронной цифровой подписи". Одновременно издавались КЭП по Закону "Об электронных доверительных услугах".

В апреле 2019 года тем, кто подавал отчетность в налоговую и подписывал ее ЭЦП или КЭП на так называемом незащищенном носителе, неожиданно стали поступать сообщения "Используется подпись на незащищенном носителе". Информационно-справочный департамент ГФС Украины на своем сайте опубликовал оговорку, что с определенной даты КЭП будут выдаваться только на защищенном носителе.

Источник: internetua.com

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