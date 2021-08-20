Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 126

Сі Цзіньпін хоче "приборкати" доходи багатіїв

Сі Цзіньпін хоче приборкати доходи багатіїв

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що уряд повинен "регулювати надмірно високі доходи і заохочувати групи і підприємства з високими доходами до більшого повернення в суспільство".

Джерело: The Guardian з посиланням на китайські держЗМІ

Деталі: Про це Сі Цзіньпін сказав офіційним особам на засіданні Центральної комісії з фінансових та економічних питань Комуністичної партії Китаю. Комісія заявила, що буде слідувати своїй "програмою загального процвітання", яка стала основним напрямком політики Китаю після повідомлень про невдоволення в центральному комітеті партії з приводу появи нового класу багатих підприємців.

Очікується, що Сі Цзіньпін розширить податки на багатство і підвищить ставки прибуткового податку. Деякі реформи можуть мати далекосяжні наслідки, включаючи підвищення податків на приріст капіталу, спадок і власність. Очікується, що вища заробітна плата в державному секторі стане частиною пакету заходів з обмеження нестримного хабарництва і корупції за участю державних чиновників.

The Guardian пише, що в Пекіна є прагнення приборкати найбільші приватні компанії країни в різних галузях, від технологій до освіти.

Зазначається, що в листопаді минулого року регулюючі органи не дозволили технологічній компанії Ant, 33% якої належить Alibaba, вийти на біржі Шанхая і Гонконгу - крок, який зміцнив би позицію голови її ради директорів Джека Ма як однієї з найбагатших людей світу. Акції на Шанхайській біржі впали після піку в лютому після серії аналогічних нормативних обмежень щодо фінансового сектора і штрафів щодо галузей, які змушені дотримуватися більш жорстких екологічних правил.

Як повідомляється, в результаті стан найбагатших магнатів країни вже скоротилося. Згідно з аналізом Financial Times, сукупний власний капітал двох десятків китайських мільярдерів в сфері технологій і біотехнологій впав на 16% з кінця червня.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Жнива-2021: де на Харківщині зібрали найбільший врожай
Сегодня 08:00    131
Мировая торговля встала в беспрецедентных пробках
19.08.2021 09:49    285
Відновлено право користування землями оборони
19.08.2021 09:26    157
Smart Holding обратился к Венедиктовой из-за финансов Харьковоблэнерго
19.08.2021 08:51    161
Из Apple массово увольняются сотрудники
19.08.2021 08:02    266
В Харьковской области строят новый завод
19.08.2021 07:37    1054
Китай собирается к 2049 году запустить орбитальную СЭС на 1 ГВт
18.08.2021 09:23    231
Гостиницу National, которая была резиденцией Кернеса, продали
18.08.2021 08:27    561
Талибан контролирует одни из самых богатых месторождений лития, меди и золота в мире – как с ними будут договариваться крупные державы?
18.08.2021 08:09    296
Завод Укроборонпрому проведе технічне обслуговування казахського літака
18.08.2021 07:17    210
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 