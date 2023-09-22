Сі Цзіньпін вчергове вказав путіну на його місце. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Черговий приклад приниження росії можна було спостерігати 20 вересня. Так, путін заявив, що прийняв пропозицію Сі Цзіньпіна відвідати в жовтні Китай для участі у форумі «Один пояс – один шлях».

Але у пекінському форумі братиме участь понад 140 країн. Це означає, що візит президента рф до КНР не буде державним. І для нього, звісно, ніхто не готуватиме спеціальної програми.

При цьому раніше кремль запевняв, що візит президента рф відбудеться у форматі традиційних двосторонніх контактів, натякаючи на державний візит. Але Пекін понизив статус путіна до рівня керівника однієї з понад сотні делегацій.

Джерело: https://t.me/spravdi/33517

Новости портала «Весь Харьков»