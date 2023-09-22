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Сі Цзіньпін вчергове вказав путіну на його місце. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Сі Цзіньпін вчергове вказав путіну на його місце. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Черговий приклад приниження росії можна було спостерігати 20 вересня. Так, путін заявив, що прийняв пропозицію Сі Цзіньпіна відвідати в жовтні Китай для участі у форумі «Один пояс – один шлях».

Але у пекінському форумі братиме участь понад 140 країн. Це означає, що візит президента рф до КНР не буде державним. І для нього, звісно, ніхто не готуватиме спеціальної програми.

При цьому раніше кремль запевняв, що візит президента рф відбудеться у форматі традиційних двосторонніх контактів, натякаючи на державний візит. Але Пекін понизив статус путіна до рівня керівника однієї з понад сотні делегацій.

Джерело: https://t.me/spravdi/33517

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