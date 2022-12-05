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С Днем Волонтера!

С Днем Волонтера!

Ви завжди поруч.

Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку.

Волонтери і військові - це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності - сила й незламність української нації.

Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!

Стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави - це спільна заслуга.

І наша Перемога теж буде спільною!

Із Міжнародним Днем волонтера!

@CinCAFU

Джерело: https://t.me/CinCAFU/321

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Загальною Декларацією Волонтера, прийнятою 14 вересня 1990 року на ХI Всесвітній Конференції Міжнародної Асоціації Добровольчих Зусиль (Париж) підкреслюється, що волонтерство – це добровільний вибір, що відображає особисті погляди і позиції, це активна участь громадянина у житті суспільства, що виражається, як правило, у спільній діяльності у межах різного роду асоціацій.

Волонтерська діяльність сприяє самореалізації, особистісному росту, саморозвитку особистості, успішній соціалізації, допомагає одержувати навички взаємодопомоги та взаємопідтримки та має суспільно корисний характер.

Міжнародний день волонтера щороку відзначається 5 грудня. Його було започатковано ще 1985-му році на 40-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як ,,Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку”.

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Новости портала «Весь Харьков»

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