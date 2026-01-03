Держава
Сегодня 08:08
Просмотров: 74

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну

За даними німецького видання Die Welt, нові обмеження передбачають:

• заборону поїздок та заморожування активів осіб і організацій, особливо тих, хто причетний до вивезення та ідеологічного перевиховання дітей;

• додаткові санкції в енергетиці та банківському секторі;

• усунення лазівок для обходу введених на сьогодні санкцій.

Зокрема розглядається заборона імпорту російського урану та санкції проти «росатому». Проте Франція та Бельгія поки опираються через потребу в урані для своїх АЕС.

Альтернативними постачальниками ядерного ресурсу можуть стати Південна Африка, Австралія, Канада, хоч і за вищими цінами.

Джерело: https://t.me/spravdi/52029

