С харьковским КП «Подземный город» будет разбираться рабочая группа

О создании такой рабочей группы сообщили в мэрии. Первые итоги заседания должны озвучить вечером 22 февраля.

В состав рабочей группы войдут как представители самого коммунального предприятия «Подземный город», так и руководство КП «Харьковский метрополитен» и трех департаментов мэрии — экономики и коммунального имущества, административных услуг и потребительского рынка и контроля, а также — юристы. О создании рабочей группы сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

Такое свое решение Терехов озвучил во время встречи с предпринимателями, арендующими помещения в переходах метро. В частности, предприниматели пожаловались мэру на высокую арендную плату.

«Игорь Терехов отметил, что не доволен работой коммунального предприятия «Подземный город» и решит озвученные проблемы», — отметили в пресс-службе горсовета.

Также мэр пообещал сделать оргвыводы о работе «Подземного города» по итогам встречи с предпринимателями.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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