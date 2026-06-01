Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 89

ЄС хоче заморозити стелю на нафту рф, щоб вона не злетіла через Іран

ЄС хоче заморозити стелю на нафту рф, щоб вона не злетіла через Іран

Європейський Союз розглядає тимчасове замороження цінової стелі на російську нафту, поки війна на Близькому Сході триває вже четвертий місяць.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Минулого року блок запровадив динамічний механізм, щоб цінова стеля автоматично переглядалася кожні шість місяців і встановлювалася на рівні на 15% нижче за середню ринкову ціну російської нафти Urals. Поточний поріг становить $44,10 за барель, а його перегляд має відбутися пізніше цього літа.

За умовами цінової стелі європейським компаніям заборонено надавати послуги, зокрема страхування й транспортування, для нафти, проданої вище за встановлений поріг.

Ціни на нафту різко зросли через війну з Іраном і фактичне закриття Ормузької протоки. Наступний перегляд стелі в липні, ймовірно, підняв би її щонайменше до $65 — вище за попередній поріг $60, встановлений країнами G7.

Замороження залишило б цінову стелю на поточному рівні. Серед інших варіантів, які розглядають, — призупинення динамічних і автоматичних підвищень до кінця року.

Цей крок може стати частиною нового санкційного пакета ЄС — 21-го від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

ЄС прагне завершити підготовку й офіційно запропонувати новий пакет заходів на початку червня. Послів країн-членів поінформували про плани минулого тижня.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ідеологічний зашморг: росія посилює тиск на населення ТОТ
Сегодня 10:50    76
Дитячі табори для потреб армії рф
Сегодня 10:20    95
Казахстан та Китай знову планують залишити росію «за бортом»
Сегодня 09:42    98
Не дочекалися цілі: прикордонники бригади «Форпост» знищують ворожі дрони-«ждуни (ВІДЕО)
Сегодня 09:12    102
Цифрова цензура для дітей на ТОТ
Сегодня 09:05    93
Фейк про нібито «другий за добу удар ЗСУ» по Запорізькій АЕС
Сегодня 08:44    105
"Тіньовий флот" гниє на ходу: FT попереджає про ризик великого розливу нафти
Сегодня 08:37    101
Чому українські удари по окупованих територіях викликають занепокоєння в росії?
Сегодня 08:16    92
Як окупанти заселяють Крим "своїми"
Сегодня 07:44    100
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.2026 орієнтовно
Сегодня 07:43    110
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 