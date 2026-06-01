ЄС хоче заморозити стелю на нафту рф, щоб вона не злетіла через Іран

Європейський Союз розглядає тимчасове замороження цінової стелі на російську нафту, поки війна на Близькому Сході триває вже четвертий місяць.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Минулого року блок запровадив динамічний механізм, щоб цінова стеля автоматично переглядалася кожні шість місяців і встановлювалася на рівні на 15% нижче за середню ринкову ціну російської нафти Urals. Поточний поріг становить $44,10 за барель, а його перегляд має відбутися пізніше цього літа.

За умовами цінової стелі європейським компаніям заборонено надавати послуги, зокрема страхування й транспортування, для нафти, проданої вище за встановлений поріг.

Ціни на нафту різко зросли через війну з Іраном і фактичне закриття Ормузької протоки. Наступний перегляд стелі в липні, ймовірно, підняв би її щонайменше до $65 — вище за попередній поріг $60, встановлений країнами G7.

Замороження залишило б цінову стелю на поточному рівні. Серед інших варіантів, які розглядають, — призупинення динамічних і автоматичних підвищень до кінця року.

Цей крок може стати частиною нового санкційного пакета ЄС — 21-го від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

ЄС прагне завершити підготовку й офіційно запропонувати новий пакет заходів на початку червня. Послів країн-членів поінформували про плани минулого тижня.

