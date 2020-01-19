Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:39
Просмотров: 25

С какого момента назначат субсидию

С какого момента назначат субсидию

"Скажите, если я сейчас подам заявление на субсидию, мне ее назначат с января или с начала отопительного сезона?" - Маргарита Марковна

Если бы льготник обратился за субсидией до конца декабря, то получил бы возмещение за весь отопительный период. При обращении за субсидией в январе она будет начисляться только с начала года, разъяснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

– Гражданин может сам выбрать способ получения субсидии – наличный или безналичный. Наличное возмещение приходит ему вместе с пенсией или параллельно, а безналичное администрируется Ощадбанком и поступает сразу на счет поставщика услуг. Это важно для того, чтобы не образовывалось задолженности за потребленные коммунальные услуги. Мы минимизировали пакет документов для подачи – это заявление и декларация о доходах, остальные работы по верификации данных проводят чиновники, – сообщил Виталий Музыченко.

Также он отметил, что во время работы механизма монетизации льгот в реестре льготников были допущены неточности. Если льготнику не начислили помощь, ему необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для уточнения данных о себе и о членах семьи.

– После этого информация в реестре будет откорректирована, а сумма субсидии доначислена с октября прошедшего года, – пообещал он.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии в ноябре составил 800 гривен на человека и 1200 гривен – на семью.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине ввели новый налог с продажи автомобилей
Сегодня 07:52    72
Військові спростували інформацію про мінування узбережжя Азовського моря: про що йдеться
Сегодня 07:06    56
Водохреща: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
Сегодня 06:10    93
Український “Руслан” перевіз найбільший супутник компанії Lockheed Martin (ВІДЕО)
18.01.2020 11:47    194
Завершено ремонт найбільшого десантного корабля "Юрій Олефіренко"
18.01.2020 11:21    143
В Україні шахраї продають телепристрої, прикриваючись відомою організацією
18.01.2020 11:08    182
Главы МИД 5 стран создали группу для контроля над расследованием катастрофы самолета МАУ в Иране, - Пристайко
18.01.2020 10:17    113
Кодування ТБ каналів. Як дивитися телевізор після 28 січня
18.01.2020 09:52    623
Фальшиві ліки в Україні: як відрізнити і що підробляють найчастіше?
18.01.2020 09:39    277
Міноборони продовжило ресурс 1443 зенітним керованим ракетам і відновило два ЗРК С-125М
18.01.2020 08:40    113
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 