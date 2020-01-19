С какого момента назначат субсидию

"Скажите, если я сейчас подам заявление на субсидию, мне ее назначат с января или с начала отопительного сезона?" - Маргарита Марковна

Если бы льготник обратился за субсидией до конца декабря, то получил бы возмещение за весь отопительный период. При обращении за субсидией в январе она будет начисляться только с начала года, разъяснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

– Гражданин может сам выбрать способ получения субсидии – наличный или безналичный. Наличное возмещение приходит ему вместе с пенсией или параллельно, а безналичное администрируется Ощадбанком и поступает сразу на счет поставщика услуг. Это важно для того, чтобы не образовывалось задолженности за потребленные коммунальные услуги. Мы минимизировали пакет документов для подачи – это заявление и декларация о доходах, остальные работы по верификации данных проводят чиновники, – сообщил Виталий Музыченко.

Также он отметил, что во время работы механизма монетизации льгот в реестре льготников были допущены неточности. Если льготнику не начислили помощь, ему необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для уточнения данных о себе и о членах семьи.

– После этого информация в реестре будет откорректирована, а сумма субсидии доначислена с октября прошедшего года, – пообещал он.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии в ноябре составил 800 гривен на человека и 1200 гривен – на семью.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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