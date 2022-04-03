С кем вы, гордые мадьяры?

#BuchaMassacre

Мир вздрогнул от душераздирающих фотографий и видеосюжетов о зверствах российских "военных" в освобождённых украинской армией городах. После бегства путинских террористов из Бучи, Ирпеня, Гостомеля раскрылись страшнейшие военные преступления. На улицах разбросаны трупы мужчин и женщин в гражданском со связанными руками, убитыми выстрелами в затылок. Обнаружены места массовых захоронений расстрелянных украинцев, людские трупы наспех засыпанные землёй. На магистралях и дорогах виднеются остовы сгоревших автомобилей в которых погибали целые семьи под огнем оккупантов. Эти кричащие свидетельства российских военных преступлений зафиксированы в первых обвинительных материалах Human Rights Watch о бесчеловечных злодеяниях России.

Кажется, что все цивилизованное сообщество заняло сторону однозначной поддержки украинских борцов с невиданным варварством. Каждый здравомыслящий европеец тем более осознает как важно чтобы мужественно сражающийся украинский народ твердо держал в своих руках щит всей Европы. Вроде бы не должно быть никаких рефлексией в деле создания барьера против путлеристской чумы и избавления от нее. Однако, как оказывается, прямо у границ Украины возникла зияющая брешь в линии международной обороны: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утратил свою совесть где-то в кремлёвских кабинетах и ведёт страну к опасной черте международной изоляции. Представляя интересы популистской политической партии "Фидес", он

противопоставляет Венгрию всей остальной Европе, и даже угрожает вывести свою страну из членов ЕС.

Орбан своей политикой потворствования низменным инстинктам превратил Венгрию, да простят инвалиды, в "страну с особыми потребностями".

Орбан проводит политику невмешательства в украино-российскую войну, т.е. играет в zапутинца. Будапешт отказался поддержать эмбарго на российские энергоносители, ввел запрет транзита товаров военного назначения в Украину, всемерно расшатывал монолит позиции НАТО, касательно российской агрессии. Орбан стал "троянским конем" Путина в лагере стран свободного мира, объясняя венгерскую отстранненость не желанием быть вовлечёнными в войну и для сдерживания цен на коммунальные услуги и базовые продукты. Это игра в пресловутый подкуп венгерского избирателя перед днём голосования в парламент 3 апреля.

Пока в Брюсселе, Киеве и во всем мире взирают на Орбана с нескрываемым отвращением, в Кремле рукоплещут своему прикормышу. Орбан стал косвенным пособником российского геноцида в Европе. На его руках и руках его избирателей теперь кровь тысяч убитых украинцев в Буче, Мариуполе, Харькове, Чернигове и других городах Украины. Это страшный посыл противникам Орбана чей электорат живёт в основном в городах. Он – пример ярого противника мира для Европы за который сражаются украинцы.

Более того, "Фидес" и Орбан кощунствуют над памятью венгерских борцов за свободу в дни Венгерского восстания 1956 года, сложивших свои головы в борьбе против советской оккупации их родины. Они поддерживают зверства внуков тех, кто утопил в крови Венгерскую революцию.

Неужели права российская пропаганда, что венгерский народ ослеп, забыл свое прошлое, и позорно озабочен ценой газа больше, чем российским геноцидом в соседней стране? Разве венгры могут строить какое-то благополучие на костях тысяч убитых путинскими террористами?

По итогам сегодняшних выборов узнаем с кем действительно венгерский народ. Очень хочется верить, что гордые мадьяры на светлой стороне борцов против преступных и убийственных диктатур.

Источник: t.me/sytosokrata

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