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ЄС критикує Росію через анексію Криму

ЄС критикує Росію через анексію Криму

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики Федеріка Моґеріні критикує Росію через анексію Криму у 2014 році. Вона заначила, що ЄС і надалі підтримує український суверенітет і територіальну цілісність.

За її словами, Європейський союз ніколи не визнає анексію Криму.

«Російське порушення міжнародного права призвело до небезпечного росту напруги в Керченській протоці та Азовському морі», – йдеться в заяві Моґеріні.

Вона вказала, що агресія Росії стосовно українських кораблів є «нагадуванням негативних ефектів нелегальної анексії Кримського півострова на стабільність у регіоні».

Голова європейської дипломатії також засудила будівництво Росією Керченського мосту й назвала його «подальшим порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності».

«ЄС очікує від Росії забезпечення безперешкодного та вільного проходу всіх кораблів через Керченську протоку», – зазначила Моґеріні.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики підкреслила, що Європейський союз не визнає проведення російських виборів на окупованих українських територіях.

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