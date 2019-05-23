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С. Кривонос провів установче засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави

С. Кривонос провів установче засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави

У вівторок під головуванням заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса відбулося установче засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Міжвідомча робоча група є робочим органом РНБО України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 травня 2019 року «Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави», затвердженого Указом Президента України № 200. Положення про міжвідомчу робочу групу затверджене Указом Президента України від 7 травня 2019 року № 201.

Членами міжвідомчої робочої групи є заступник Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра освіти і науки України, Міністра молоді та спорту України, Міністра у справах ветеранів України, Міністра інформаційної політики України, Голови Служби безпеки України, командувача Національної гвардії України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Основним завданням міжвідомчої робочої групи є підготовка РНБО України пропозицій щодо вирішення проблемних питань за напрямами: удосконалення системи територіальної оборони; підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді; підготовка військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань; протидія інформаційній агресії проти України; організація та підтримання дій руху опору.

У засіданні взяли участь представники всіх зазначених вище міністерств та силових структур. Учасники наради обговорили стратегію реалізації визначених завдань. До участі у роботі підгруп за кожним напрямом будуть запрошені експерти та громадськість.

Источник: rnbo.gov.ua

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Темы: рнбо

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