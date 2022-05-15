ЄС може втрутитися в ринок газу – допускає обмеження ціни

Євросоюз може втрутитися в енергетичний ринок блоку та обмежити ціни на природний газ, якщо Росія, найбільший постачальник ЄС, суттєво обмежить або перекриє потік.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт документа Єврокомісії.

Такий крок стане частиною пакету заходів із заміни імпорту російського газу після вторгнення РФ в Україну. Документ має рекомендувати узгодити спільні принципи для підготовки до надзвичайної ситуації та нестачі газу в регіоні або в усьому ЄС, коли ринки газу більше не зможуть відповідати попиту та пропозиції.

У Євросоюзі зростає занепокоєння щодо поставок російського газу, особливо на тлі припинення прокачки до Польщі та Болгарії за відмову сплачувати за блакитне паливо. Блок запевнив, що такий механізм порушив би санкції внаслідок залучення до процесу Центрального банку РФ, операції з яким заборонені.

Якщо ситуація з газом стане критичною, запровадження "стелі" ціни (прайс-кепів) буде тимчасовим, а ринкова ціна повинна використовуватися якомога довше, йдеться в проєкті документу. Ухвалення Єврокомісією очікується 18 травня, але до того часу він ще може зазнати змін.

Крім того, документ містить низку короткострокових заходів для стабілізації ринку. Зокрема, урядам хочуть дозволити розширити регулювання роздрібних цін на природний газ, а сировинним торговцям можуть розробити механізм екстрена підтримка ліквідності для торговців сировинними товарами та інші.

Планується, що такі тимчасові заходи не триватимуть довше червня 2023 року.

Нагадуємо:

Попри спроби Газпрома переконати покупців у ЄС, що оплата газу рублями не порушить санкції, у ЄС наполягають, що не змінили своєї позиції і вважають механізм порушенням.

Тим часом ще десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки для оплати російського газу, причому, за словами прем’єра Італії, найбільший імпортер газу Німеччини вже розрахувався в рублях.

Президент РФ Владімір Путін наприкінці березня підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях.

Источник: epravda.com.ua

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