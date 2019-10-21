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С начала года Украина взяла $14 млрд новых долгов

С начала года Украина взяла $14 млрд новых долгов

Это на $2 млрд больше, чем погасили долгов

Министерство финансов Украины за первые три квартала 2019 года заимствовало в государственный бюджет долгов на общую сумму 351 млрд грн ($14 млрд) — это на 53 млрд грн ($2 млрд) больше, чем погасили долгов.

Об этом говорится в отчете Минфина об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года.

Указано, что большинство новых долгов правительства были номинированы в гривне. В частности, новые гривневые долги в 2019 году составили 191 млрд грн ($7,6 млрд). В свою очередь в валюте правительство привлекло новых долгов на сумму, эквивалентную 160 млрд грн ($6,3 млрд).

Известно, что по состоянию на начало октября правительство выполнило годовой план по заимствованиям на 86,5%.

В то же время на погашение долгов Минфин потратил из бюджета 298 млрд грн ($11,8 млрд). Из этой суммы гривневых долгов погасили на общую сумму 91 млрд грн ($3,6 млрд), остальные погашения были в валюте.

Как доложили в Минфине, государственный долг Украины в августе 2019 года уменьшился на $500 млн и составил $81,92 млрд.

Напомним, в сентябре 2019 года Украина погасила почти $561 млн долга по кредитам МВФ. К концу 2019 года Украине нужно погасить еще 80,3 млрд грн ($3,2 млрд).

Источник: delo.ua

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