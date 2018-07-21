ЄС не коментує ідею Путіна щодо референдуму, нагадує про Мінські угоди
Європейський союз не коментує повідомлення про пропозицію президента РФ Владіміра Путіна щодо референдуму на Донбасі.
Про це заявила представниця Єврокомісії Майя Косьянчич під час щоденного брифінгу у Брюсселі.
"Ми не коментуємо повідомлення у пресі. Євросоюз відданий повному виконанню Мінських угод і прагне стійкого політичного рішення конфлікту на сході України, яке звісно ж має ґрунтуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України" - сказала вона.
"Ми як ЄС робимо все можливе для цього" - додала Косьянчич.
Як повідомлялося, президент Росії Владімір Путін сказав російським дипломатам, що зробив пропозицію президенту США Дональду Трампу провести референдум для того, щоб вирішити конфлікт на сході України.
Источник: newsua.one