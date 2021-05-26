ЄС розпочинає пілотний проєкт із протидії контрабанді та транскордонній злочинності на кордоні Україна-ЄС

Пілотний проєкт включає елементи технічного переоснащення, а також спільні навчання та антикорупційні тренінги, що будуть реалізовані на базі нової інфраструктури.

17 травня 2021 року проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом, запустив пілотну ініціативу щодо запобігання транскордонній злочинності на «зеленому кордоні» між Україною та Румунією. Пілотний проєкт включає елементи технічного переоснащення, а також спільні навчання та антикорупційні тренінги, що будуть реалізовані на базі нової інфраструктури.

«Ми вітаємо зусилля Державної прикордонної служби України, спрямовані на вдосконалення управління державними кордонами та протидію транскордонній злочинності й контрабанді. Інтегроване управління кордонами насправді є ключовим для зміцнення безпеки та сприяння торгівлі між Україною та ЄС. Європейський Союз готовий допомагати Україні у вирішенні питань, що постають у цьому зв’язку, на найбільш вразливих ділянках кордону», – відзначив Ксав'є Камю, керівник секції «Належне управління та демократизація» Представництва ЄС в Україні.

В рамках запуску пілотного проєкту, протягом 17-18 травня, група експертів провела виїзну оцінку вибраної ділянки сухопутного кордону Україна-ЄС з метою обстеження існуючої інфраструктури охорони кордону та її вразливості до контрабанди та інших транскордонних злочинів, а також задля визначення комплексного рішення, що буде впроваджено під ключ. В якості наступного кроку група підготує технічні специфікації необхідного обладнання для охорони кордону та дорожню карту для його розгортання разом із комплексом заходів щодо розбудови спроможності ДПСУ.

«Ділянка, над якою ми працюємо, є серед найбільш вразливих на західному кордоні України. Навіть під час візиту експертів нічний патруль прикордонників перехопив контрабанду 27 ящиків (13 790 пачок) цигарок. І Україна, і ЄС зазнають збитків від транскордонної злочинності, а тому мають спільно працювати над комплексним підходом, що поєднує технічне оснащення та «м’які» заходи, як власне і пропонується в рамках нашого проєкту», – прокоментував Арунас Адоменас, керівник EU4IBM.

Пілотна ініціатива, розпочата на запит ДПСУ, базується на ретельному аналізі заходів та наявних практик протидії транскордонній злочинності на «зеленому кордоні» – лісистих слабозахищених ділянках кордону, а також проблемних місць та топографічних особливостей, визначених на відповідній ділянці. За результатами цієї оцінки був запропонований широкий спектр рекомендацій, що включає впорядкування робочих процесів, використання сучасних технічних рішень для охорони, а також заходи щодо боротьби з корупцією та збільшення мотивації персоналу. Протягом наступних місяців ДПСУ та проєкт EU4IBM спільно впроваджуватимуть відповідні рекомендації для апробації запропонованого рішення щодо захисту кордону.

Довідкова інформація:

Проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в межах Стратегії інтегрованого управління кордонами України, ухваленої Кабінетом Міністрів України 24 липня 2019 року. Проєкт триває з грудня 2019 р. до червня 2022 р.

Источник: dpsu.gov.ua

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