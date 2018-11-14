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С сегодняшнего дня харьковчане могут пожаловаться на отопление по «горячей линии»
С сегодняшнего дня для приема обращений граждан по вопросам отсутствия теплоснабжения в жилых домах Харькова работает многоканальный номер.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Оставить заявку можно по номеру КП «Харьковские тепловые сети»: 725-50-00.
Как сообщили на предприятии, запуск «горячей линии» позволит оперативно принимать заявки от харьковчан, и, соответственно, даст возможность быстрее решать проблемы, связанные с отсутствием теплоснабжения в жилых домах.
Темы: ЖКХ
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