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С сегодняшнего дня харьковчане могут пожаловаться на отопление по «горячей линии»

С сегодняшнего дня харьковчане могут пожаловаться на отопление по «горячей линии»

С сегодняшнего дня для приема обращений граждан по вопросам отсутствия теплоснабжения в жилых домах Харькова работает многоканальный номер.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Оставить заявку можно по номеру КП «Харьковские тепловые сети»: 725-50-00. 

Как сообщили на предприятии, запуск «горячей линии» позволит оперативно принимать заявки от харьковчан, и, соответственно, даст возможность быстрее решать проблемы, связанные с отсутствием теплоснабжения в жилых домах.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ

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