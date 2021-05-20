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ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників із третіх країн - офіційно

ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників із третіх країн - офіційно

Посли країн Європейського Союзу схвалили рішення дозволити в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі.

"Посли ЄС домовилися оновити підхід щодо мандрівок з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинований схваленими вакцинами", - сказав він.

Рада також розширить список третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, який буде заснований на нових критеріях, узгоджених в середу.

"Водночас, щоби зменшити ризик поширення штамів коронавірусу в ЄС, Рада узгодила новий надзвичайний механізм призупинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано", - додав представник Єврокомісії.

Нові рекомендації тепер мають бути формально затверджені Радою ЄС.

Нагадаємо, громадяни України з 14 травня мають право на в'їзд до Греції з документом про вакцинацію, з негативним ПЛР-тестом або документом про перенесену інфекцію у термін від 2 до 9 місяців.

Зазначимо, що на відміну від правил Греції, проєкт рішення ЄС не передбачав поїздок по позитивному тесту, який свідчив, що людина перехворіла на коронавірус.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: ес, эпидемия

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