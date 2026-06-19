ЄС визначив білорусь як поліцейську державу, де критика влади стала кримінальним злочином

Агентство ЄС з питань притулку (EUAA) опублікувало розгорнуту доповідь про становище з правами людини в білорусі, яка охоплює період з січня 2025-го по квітень 2026-го. Документ фіксує те, про що давно відомо, але тепер викладено систематично й для офіційного використання: режим лукашенка перетворив репресії на рутину.

Після президентських виборів у січні 2025 року, за результатами яких лукашенко здобув сьомий поспіль термін, влада продовжила планомірне переслідування учасників протестів 2020 року. Тисячі людей отримали вироки за політично вмотивованими звинуваченнями або були змушені емігрувати.

Критерії для переслідування сформульовані максимально широко. Під кримінальне переслідування підпадає критика влади, підтримка України або будь-який зв’язок з організаціями, що отримали статус екстремістських. Законодавство, за словами авторів доповіді, використовується як інструмент придушення будь-якого незгоди.

Судова система функціонує як засіб політичних репресій: процеси проводяться заочно або за зачиненими дверима. Поліція здійснює масштабне стеження за населенням усередині країни та за білоруською діаспорою за кордоном. Громадяни, які повертаються до білорусі, проходять систематичні обшуки, перевірки телефонів і допити на контрольно-пропускних пунктах.

Репресії давно вийшли за межі персональної відповідальності. Каральна машина поширюється на родичів активістів і політичних в’ язнів: проти них проводяться обшуки, допити, конфіскується майно.

Доповідь EUAA слугує офіційним довідковим матеріалом для міграційних органів країн ЄС при розгляді справ про надання притулку. Те, що 71% заявників із білорусі отримує захист, говорить красномовніше за будь-які дипломатичні формулювання.

Джерело: szru.gov.ua

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