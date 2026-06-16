ЄС взяв курс на посилення технологічної автономії

Європейська комісія представила масштабний пакет заходів із технологічного суверенітету, покликаний витіснити іноземних постачальників із критичної цифрової інфраструктури блоку. За підрахунками Брюсселя, реалізація планів потребуватиме щонайменше 320 млрд євро інвестицій упродовж наступного десятиліття.

Пакет охоплює кілька напрямів одночасно. До 2036 року блок планує залучити близько 200 млрд євро на розбудову центрів обробки даних для хмарних сервісів і штучного інтелекту. Окремо до 2035 року передбачено 120 млрд євро на напівпровідниковий сектор, включно зі створенням власного передового виробничого комплексу мікросхем.

Законодавча частина пакету включає два ключові акти: Cloud and AI Development Act та Chips Act 2.0, а також оновлену стратегію відкритого програмного забезпечення і дорожню карту цифровізації енергетичного сектору.

Повної заборони іноземних хмарних платформ Єврокомісія не пропонує, проте планує визначити чутливі сфери державного управління, дані яких зобов’язані зберігатися виключно на європейських потужностях. Крім того, Брюссель має намір зарезервувати дві третини частот супутникового зв’язку для європейських операторів, фактично відтіснивши іноземних гравців від стратегічного ресурсу.

Для розробників штучного інтелекту Єврокомісія обіцяє спрощення регуляторних процедур у межах чинного AI Act та прискорення розбудови центрів навчання власних моделей.

Джерело: szru.gov.ua

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