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Сахара замість сибіру: Алжир розпочав будівництво газопроводу з Нігерії до Європи

Сахара замість сибіру: Алжир розпочав будівництво газопроводу з Нігерії до Європи

У провінції Адрар на півдні Алжиру розпочалися будівельні роботи на алжирській ділянці Транссахарського газопроводу (Trans-Saharan Gas Pipeline, TSGP). Церемонія зібрала представників Алжиру, Нігерії та Нігеру, а також державних енергетичних компаній Sonatrach, Nigerian National Petroleum Company та SONIDEP.

Ідея прокласти газопровід через Сахару виникла ще у 1970-х. На початку 2000-х три країни повернулися до переговорів, але проєкт застряг на папері через вартість, питання безпеки й складність координації між трьома урядами. Справжнім каталізатором став 2022 рік: коли росія скоротила постачання газу до Європи, а Брюссель почав шукати альтернативи, TSGP набув нової ваги.

Маршрут починається в районі Варрі на півдні Нігерії, перетинає Нігер і виходить до алжирського газового хабу Хассі-Р’Мель. Загальна довжина траси становить близько 4 128 км, проєктна потужність досягає 30 млрд м³ газу на рік. Алжирська ділянка займе близько 1 210 км. Звідси газ зможе рухатися далі через алжирську газотранспортну мережу, середземноморські експортні термінали та трубопроводи в бік Європи. Нігер планує розпочати роботи на своїй ділянці у 2027 році.

Кожна з трьох країн отримує від проєкту своє. Нігерія здобуває сухопутний маршрут до європейського ринку на додаток до морських поставок зрідженого газу. Нігер перетворюється на транзитну державу з відповідними доходами від обслуговування інфраструктури. Алжир, який уже забезпечує близько 12% газового імпорту ЄС, укріплює власні позиції як ключовий постачальник для Європи.

Старт будівництва збігається з конкретними дедлайнами Брюсселя. Відповідно до затвердженого регламенту ЄС, заборона на імпорт російського зрідженого природного газу запрацює з початку 2027 року, трубопровідного газу з росії – восени того ж року.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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