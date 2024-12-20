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Сам факт войны с корейской армией на территории Европы уже бодрит

Сам факт войны с корейской армией на территории Европы уже бодрит

Последние несколько дней в Украине и ряде других стран подсчитывают убитых корейцев. Для кое-кого в Европе это может стать отрезвляющей ноткой. Сам факт войны с корейской армией на территории Европы уже бодрит.

Мы же продолжаем изучать потери собственно российской армии. Потому что единственная причина, которая по-настоящему заставит кремль сворачивать затею с войной, это утрата способности вести войну.

Человеческая масса – это пока наиболее доступный ресурс москвы. Однако он также имеет свои пределы. Мы считаем убитых россиян, чтобы не было иллюзий ни в плане переоценки, ни в плене недооценки противника

...Поймал себя на мысли, что углубляю знания по географии Украины на основе библиотек, а россии - на основе кладбищ и крематориев.

Что на сейчас? На 9 декабря 2024 года в нашей базе 86085 человек, по которым есть полные сведения, и около 400 лиц, где есть какие-то разночтения.

Это люди, зафиксированные ПОИМЁННО, которых в самой россии признали убитыми или публично похоронили.

За неделю число признанных в рф потерь убитыми выросло на 1535 единиц. Часть из них старые потери, ставшие публичными. Однако львиная доля – свежие.

Осень 2024 г., пожалуй, самый кровавый и болезненный с точки зрения потерь отрезок для россии. Они платят за продвижение ужасную цену.

российский проект «Медиазона» вместе с российской службой ВВС на 13 декабря дали цифру 83 338 убитых.

Что интересного.

1. Башкортостан и Татарстан уходят в отрыв по потерям. Особенно это касается Башкирии. За неделю в список убитых добавилось 113 фамилий. Преимущественно жители глубинки. Башкортостан – лидер по поставкам наёмников на войну. Одна из причин: разовая выплата наёмнику примерно равна двухлетней зарплате среднего жителя региона. В Татарстане за неделю – 83 убитых. Отношение к этим людям и тем, кто их рекрутировал, должно быть соответствующее. Для сравнения: в москве – 6 убитых.

2. 92 имени добавились за неделю в Иркутской области. Это – результат обследования кладбища и фиксация потерь с конца прошлого года. Как уже неоднократно писали: реальное число убитых МИНИМУМ в два раза больше.

3. В период с 16 сентября по 09 декабря 2024 г. в россии признали убитыми 15106 солдат. Экстраполяция этих потерь говорит о том, что ежемесячно россияне теряют в силу безвозвратных и санитарных потерь порядка 40 тыс. человек.

Лидеры по числу убитых в абсолютных числах:

• Башкортостан – 3771

• Татарстан – 3472

• Краснодарский край – 3379

• Свердловская область – 3131

• Пермский край – 2804

• московская область – 2798

• Челябинская область – 2578

• Саратовская область – 2074

• Иркутская область – 2062

• Самарская область – 2054

Джерело: https://t.me/kopytkoav/740

Новости портала «Весь Харьков»

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