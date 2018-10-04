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Саммит ЕС и Великобритании по Brexit назначен на 17 октября

Саммит ЕС и Великобритании по Brexit назначен на 17 октября

Лидеры стран-участниц Европейского Союза соберутся для обсуждения с Великобританией проекта соглашения по Brexit 17 октября. Встреча состоится в Брюсселе, сообщает Reuters.

Согласно информации агентства, президент Европейского совета Дональд Туск пригласил глав государств и правительств Евросоюза на рабочий ужин накануне саммита. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также приглашена.

Ожидается, что лидерам Евросоюза удастся согласовать окончательную сделку и получить согласие Терезы Мэй. Это станет подготовкой к проведению в середине ноября особого саммита, на котором будет окончательно оформлена политическая декларация о торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.

Напоминаем, президент Европейского совета Дональд Туск по итогам неформального саммита лидеров стран ЕС в Зальцбурге заявил, что план, предложенный Великобританией, не сработает. Он уверен, что предлагаемая структура экономического взаимодействия не будет работать, не в последнюю очередь потому, что это может подорвать единый рынок.

Мэй в ответ заявила, что переговоры касательно Brexit зашли в тупик.

Источник: http://112.ua

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Темы: Brexit

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