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Саммит G20: о чем Трамп попросил Путина

Саммит G20: о чем Трамп попросил Путина

Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина не вмешиваться в американские выборы на полях саммита G20 в Осаке.

Перед встречей лидеров стран Трамп заверил журналистов, что поднимет вопрос вмешательства России в президентские выборы в США, которое привело к расследованию связей кампании Трампа с Москвой.

Перед началом встречи Трамп обратился к Путину с призывом не вмешиваться в американские выборы.

«Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы», — дважды сказал президент США.

Также в ходе двусторонней встречи лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Также стороны согласились с тем, что улучшение отношений отвечает интересам каждой страны и «интересам всего мира».

Источник: sprotyv.info

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Темы: путин, трамп

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