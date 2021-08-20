Саммит «Крымской платформы»: объявлен полный состав участников

В саммите «Крымской платформе», который пройдет 23 августа, примут участие 44 стран. Государства будут представлены на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов, пишет «obozrevatel».

«На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия», – сообщил глава МИД.

На саммит прибудут премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции. Также приедут главы парламентов Швейцарии и Чехии.

14 государств направят министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

От Великобритании и Португалии на Крымскую платформу явятся министры обороны. От США приедет личный посланник президент Джо Байдена, министр транспорт США Пит Буттиджич. От Норвегии будет госсекретарь министра иностранных дел.

Также 7 стран направят своих послов: Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, и Греция.

От Европейской комиссии приедет вице-президент Валдис Домбровскис, а от НАТО – заместитель генерального секретаря. Генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич лично приедет на саммит. Президент Европейского совета Шарль Мишель тоже будет на саммите.

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) представит генсекретарь.

Источник: sprotyv.info

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