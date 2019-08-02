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Самый жёсткий пакет санкций против России движется к своей цели - принятию

Самый жёсткий пакет санкций против России движется к своей цели - принятию

В США самый жёсткий пакет санкций против России все ближе к принятию.

Конечно, назвать это полноценным пакетом нельзя, ведь по сути, это правки, внесенные в Закон о расходах на национальную оборону, но правки, которые смогут нанести урон российской экономике, сопоставимый с отключением от SWIFT (чего, похоже, никогда не будет) или эмбарго на экспорт энергоносителей (чего тем более, никогда не будет).

Но, все же, к деталям.

Как известно, в середине июля процедурный комитет палаты представителей конгресса США взял на рассмотрение поправки в проект оборонного бюджета на 2020 год, в составе которых имеется пункт относительно введения санкций против российского госдолга.

Теперь же эти поправки обрастают костяком сторонников. В частности, сенаторы Марко Рубио, республиканец от Флориды, и Крис Ван Холлен, демократ от Мэриленда, обратились в комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената с предложением о включении в “Закон, о расходах на национальную оборону” выдержки из проекта антироссийских санкций (DETER Act), касающиеся запрета инвестирования в российский госдолг и блокировки ряда российских банков.

Ранее включение в проект правок относительно санкций против российского госдолга поддержали демократы Брэд Шерман и Максин Уотерс.

Напомню, что самый жесткий пакет санкций против РФ пытается уже в четвертый раз пробиться через стены Сената и Конгресса. Немаловажный фактор – против санкций в отношении российского госдолга выступает Минфин США. С другой стороны, если правки будут включены в закон, то у них 99% вероятность прохождения и даже подписания Дональдом Трампом без существенных задержек, поскольку речь идет в первую очередь о финансировании национальной обороны. А любая задержка в данном вопросе с легкостью перерастает в пиар-историю о саботаже национальных интересов.

А потому, нынешняя санкционная партия становится с каждым днём все захватывающей и захватывающей!

Наблюдаем!

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: санкции, США

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