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Санду відповіла Лаврову на його скарги про "скасування всього російського" у Молдові

Санду відповіла Лаврову на його скарги про скасування всього російського у Молдові

Влада Молдови заборонила російські новини, оскільки бореться з дезінформацією.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду у відповідь на слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який звинуватив молдавську владу в "забороні всього російського", пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Цей закон – суверенне рішення парламенту та апарату президента нашої країни. Цей закон був потрібний для того, щоб боротися з дезінформацією. Ми боремося і робитимемо це і надалі, щоб забезпечити об'єктивний інформаційний простір, і щоб громадяни могли аналізувати факти на основі об'єктивної інформації, а не пропаганди та недостовірних джерел", — сказала президент.

Лавров раніше поскаржився, що влада Молдови намагається добитися "скасування всього російського" за прикладом України.

Цього тижня в Молдові почав діяти закон про заборону трансляції програм новин з Росії.

Кілька днів тому Лавров заявив, що Молдову нібито намагаються перетворити на "другу Україну". Він сказав, що більшість населення Молдови проти вступу країни до ЄС, і стверджує, що країна "розігрує роль".

У відповідь посол ЄС в Молдові зазначив, що Євросоюз прагне підтримати Молдову в її спробах стати ще кращими.

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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