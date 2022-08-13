Санкції понівечили російську економіку на всіх рівнях

Більше 1000 компаній вийшли з рф, а це ставить під удар 40% російської економіки. Про це йдеться в липневому дослідженні Єльського університету, яке є першим комплексним аналізом економіки рф з початку повномасштабної війни.

Інвестиції іноземних компаній становили більше 600 млрд доларів. Також вони забезпечували 5 мільйонів робочих місць.

Країну поступово покидають не тільки бренди, а й заможні росіяни. Вони виводять кошти і переїжджають за кордон.

Імпортозаміщення не працює, а роздрібна торгівля впала більше ніж на 20%.

Економісти вважають, що у рф закінчуються гроші – країна втрачає валютні резерви надзвичайними темпами.

Джерело: https://t.me/spravdi/15232

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