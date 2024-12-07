Санкції проти грузинських «друзів путіна» – це принципова позиція Києва

Центр стратегічних комунікацій пояснює

5 грудня Україна застосувала санкції проти низки представників влади Грузії.

З 28 листопада у Грузії тривають масові протести після заяви прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання про перемовини щодо вступу до ЄС зупинені до 2029 року.

▶️ Санкції застосовані проти засновника керівної партії Грузії «Грузинська мрія», проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі та його 19 спільників.

▶️ Санкції спрямовані проти діячів, які здають Грузію путіну.

▶️ Грузинська влада вдалась до застосування сили проти мітингувальників та репресій проти представників демократичної опозиції.

▶️ Київ наголошує на необхідності принципових рішень щодо ситуації в Грузії з боку ЄС, США та інших демократичних держав.

Джерело: https://t.me/spravdi/43414

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