Санкції проти рф за останню добу
● Найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel повністю зупиняє роботу в росії. Раніше вона заявляла про припинення постачання своєї продукції, а зараз вирішила остаточно закрити всі бізнес-процеси
● Програмістів із рф та Білорусі відсторонили від всесвітнього конкурсу Google
● Airbnb заборонив російським та білоруським громадянам бронювати житло по всьому світу
● Розробник системних рішень для корпоративних та домашніх користувачів із роботи з жорсткими дисками, резервного копіювання даних Acronis International GmbH зупинив діяльність у росії
● Ірландський виробник будматеріалів Kingspan йде з російського ринку
● Французька торговельна мережа Auchan припиняє інвестиції та постачання в росію: зокрема не будуть відкриватися нові магазини
● Американська металургійна корпорація, восьма у світі щодо величини виробництва алюмінію, Alcoa припинила роботу в росії
● Австралія та Японія заборонили експорт предметів розкоші у рф
Источник: telegram
Автор: Helgi Sharp