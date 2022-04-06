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Санкції проти рф за останню добу

Санкції проти рф за останню добу

● Найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel повністю зупиняє роботу в росії. Раніше вона заявляла про припинення постачання своєї продукції, а зараз вирішила остаточно закрити всі бізнес-процеси

● Програмістів із рф та Білорусі відсторонили від всесвітнього конкурсу Google

● Airbnb заборонив російським та білоруським громадянам бронювати житло по всьому світу

● Розробник системних рішень для корпоративних та домашніх користувачів із роботи з жорсткими дисками, резервного копіювання даних Acronis International GmbH зупинив діяльність у росії

● Ірландський виробник будматеріалів Kingspan йде з російського ринку

● Французька торговельна мережа Auchan припиняє інвестиції та постачання в росію: зокрема не будуть відкриватися нові магазини

● Американська металургійна корпорація, восьма у світі щодо величини виробництва алюмінію, Alcoa припинила роботу в росії

● Австралія та Японія заборонили експорт предметів розкоші у рф

Источник: telegram

Автор: Helgi Sharp

Новости портала «Весь Харьков»

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