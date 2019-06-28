Санкції проти російських газопроводів: комітет Конгресу США підтримав впровадження обмежень

Законопроєкт також передбачає механізм гарантування обсягів транзиту природного газу територією України

Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook повідомило, що комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США одностайно схвалив законопроєкт щодо запровадження санкцій проти російських трубопровідних проєктів.

"Вітаємо погодження Комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу США законопроєкту "Щодо захисту енергетичної безпеки Європи", який передбачає запровадження американських санкцій проти російських експортних енергетичних трубопроводів, у т. ч. "Північного потоку-2" і "Турецького потоку", – йдеться у тексті повідомлення.

"У законопроєкті наголошується, що російський уряд використовує енергетичні ресурси як інструмент для втручання та політичного тиску, а центральним елементом стратегії є підвищення залежності європейських країн від постачання російських енергоносіїв. Саме "Північний потік-2" і "Турецький потік" слугують цим цілям Кремля та мають бути зупинені", – додали в посольстві.

Крім того, законопроєкт також передбачає механізм гарантування обсягів транзиту природного газу територією України.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»