Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 78

Санкції проти російських газопроводів: комітет Конгресу США підтримав впровадження обмежень

Санкції проти російських газопроводів: комітет Конгресу США підтримав впровадження обмежень

Законопроєкт також передбачає механізм гарантування обсягів транзиту природного газу територією України

Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook повідомило, що комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США одностайно схвалив законопроєкт щодо запровадження санкцій проти російських трубопровідних проєктів.

"Вітаємо погодження Комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу США законопроєкту "Щодо захисту енергетичної безпеки Європи", який передбачає запровадження американських санкцій проти російських експортних енергетичних трубопроводів, у т. ч. "Північного потоку-2" і "Турецького потоку", – йдеться у тексті повідомлення.

"У законопроєкті наголошується, що російський уряд використовує енергетичні ресурси як інструмент для втручання та політичного тиску, а центральним елементом стратегії є підвищення залежності європейських країн від постачання російських енергоносіїв. Саме "Північний потік-2" і "Турецький потік" слугують цим цілям Кремля та мають бути зупинені", – додали в посольстві.

Крім того, законопроєкт також передбачає механізм гарантування обсягів транзиту природного газу територією України.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Укрзалізниця змінила термін купівлі квитків: тепер їх можна придбати за 60 днів до відправлення
Сегодня 11:50    75
Трансформація екстреної медичної допомоги: Які автомобілі перевозитимуть пацієнтів
Сегодня 10:30    102
Мінфін: ЄБРР виділить Україні 149 млн євро на модернізацію електромереж
Сегодня 09:14    64
Запуск української ракети Циклон-4М має відбутися у 2022 році
Сегодня 09:04    93
США вновь публично пригрозили Турции санкциями и экономическим кризисом, если Анкара закупит российские С-400
Сегодня 08:42    83
33 миллиона «сребреников»: ПАСЕ перечеркнула европейский цивилизационный проект
Сегодня 08:03    114
Дональд Трамп пригрозил: Война с Ираном закончится очень быстро
Сегодня 07:34    88
Бандера сейчас превратился в определенный маркер украинскости политиков, - Вятрович
Сегодня 07:12    87
«Жодна силова структура не перевіряє якість товару так, як це робить Міністерство оборони», — генерал-майор Дмитро Марченко
Сегодня 06:18    87
Украина ввела пошлины на металл из РФ и Китая
Сегодня 06:08    103
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 